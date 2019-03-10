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Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала"

11.03.2019 20:48 — Разное | Интерфакс  
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Мадридский "Реал" объявил о возвращении Зенедина Зидана на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с французом подписан до 30 июня 2022 года.

Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала"
С октября 2018 года "Королевский клуб" тренировал аргентинец Сантьяго Солари.

З.Зидан руководил "Реалом" с января 2016 года по май 2018 года.

Под его руководством "Реал" становился чемпионом Испании, три раза побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Суперкубок УЕФА (дважды) и Суперкубок Испании, также два раза побеждал в клубном чемпионате мира.

З.Зидан в качестве игрока выступал за "Реал" с 2001 по 2006 годы, а позднее работал в молодежной академии мадридцев.

 
 
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Мадридский "Реал" объявил о возвращении Зенедина Зидана на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с французом подписан до 30 июня 2022 года. С...
 
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