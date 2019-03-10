Мадридский "Реал" объявил о возвращении Зенедина Зидана на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с французом подписан до 30 июня 2022 года.



С октября 2018 года "Королевский клуб" тренировал аргентинец Сантьяго Солари.

З.Зидан руководил "Реалом" с января 2016 года по май 2018 года.

Под его руководством "Реал" становился чемпионом Испании, три раза побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Суперкубок УЕФА (дважды) и Суперкубок Испании, также два раза побеждал в клубном чемпионате мира.

З.Зидан в качестве игрока выступал за "Реал" с 2001 по 2006 годы, а позднее работал в молодежной академии мадридцев.