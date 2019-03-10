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Запах дыма стал причиной вызова МЧС в Красный костел
Сотрудники МЧС выезжали в понедельник вечером в Красный костел Минска по вызову. Сообщение о запахе дыма поступило на пульт МЧС Минска в 18.48.
Как сообщили в городском отделении МЧС, причиной возникшего запаха стало оплавление изоляции электропроводки в зале без последующего горения.
"Никто не пострадал. Эвакуацию не проводили", - отметили в МЧС.
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Сотрудники МЧС выезжали в понедельник вечером в Красный костел Минска по вызову. Сообщение о запахе дыма поступило на пульт МЧС Минска в 18.48. Как сообщили в...
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