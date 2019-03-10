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Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

11.03.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По резонансному делу о нападении на инкассатора в Бресте 11 марта вынесен приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Дерзкое нападение произошло в ноябре 2018 года. Мужчина применил электрошокер и завладел сумкой, а вместе с ней и крупной суммой денег. Но ненадолго. Его задержали сами инкассаторы по горячим следам. Что побудило брестчанина к такому безумному поступку, и чем закончился судебный процесс?

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Петр Бутрим, СТВ:
7 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Таков вердикт суда. Главный фигурант громкого уголовного дела – 33-летний житель Бреста. Дерзкое нападение на инкассатора он совершил, чтобы открыть свой бизнес. Суд признал его виновным в покушении на грабеж в особо крупном размере.

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Как выяснилось, на бизнес отчаянному мужчине не хватало 10-15 тысяч долларов. Хитрая схема, в которой выручка банка – а в сумке было 190 тысяч рублей – стала бы стартовым капиталом, не сработала.

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Хотя готовился к афере начинающий бизнесмен основательно. Тщательно спланировано было все: место, время, орудие нападения и даже пути отхода.

Помощник прокурора Бреста: За несколько дней до нападения купил в Минске электрошокер

Переждать придется, но значительно дольше, без денег и не в квартире знакомых, а за решеткой. Напомним, задержать беглеца удалось по горячим следам. Прежде, чтобы выхватить сумку с деньгами, он дважды ударил инкассатора электрошокером – в шею и плечо. Но последствия оказались не опасными для жизни. Поэтому уже в суде статью «Разбой» заменили на более мягкую.   

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Оглашение приговора ранее никогда не судимый брестчанин выслушал спокойно. До этого сам факт нападения полностью признал.

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Петр Бутрим: 
Вынесенный приговор в силу пока не вступил. Как нам удалось узнать, возможно защита обжалует его в сторону уменьшения наказания до минимальных 5 лет. Смягчающим обстоятельством может стать инвалидность самого подсудимого и его матери.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. По резонансному делу о нападении на инкассатора в Бресте 11 марта вынесен приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дерзкое...
 
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