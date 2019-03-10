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В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку

11.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В деревне Весея Слуцкого районе сегодня презентовали фильм «Год малой родины Станислава Коршака», пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

Недавно в своём Новогоднем обращении Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что «…уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землёй. Он стал первым в трилогии «Малой родины». Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией».

Действительно, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 247 от 20 июня 2018 г. в Беларуси 2018–2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. О возможности расширения временных рамок проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил в апреле 2018 года на республиканском субботнике. Эту же мысль он развил и на Республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. 23 ноября 2018 года лидер страны сказал: «Будущий год будет продолжен как Год малой родины, но основное внимание будет обращено на благоустройство страны».

В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку

Летом прошлого года Владимир Бойко снял фильм о своём земляке и друге Станиславе Коршаке, который многие годы постоянно проживает в Риге, столице Латвии. Фильм был приурочен к важной вехе в жизни артиста – в ноябре 2018 года Станислав Иванович отметил своё 55-летие. Короткометражка пронизана любовью героя фильма к родному краю, его людям, истории и традициям, впрочем, как и всё творчество Станислава Коршака. В сентябре прошлого года этот ролик был направлен в редакцию «Столичного телевидения» на конкурс «Год малой родины», однако призовых мест, к сожалению, не занял. Но это не уменьшает значимости этого кинофильма для односельчан, особенно в целях воспитания патриотизма у детей.

Ещё тогда друзья задумали провести в один из приездов на родину Станислава Ивановича его встречу со школьной молодёжью и сделать презентацию этого фильма. Воспитывать у детей любовь к родному краю гораздо проще на примере человека знакомого и близкого.

В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку

И вот, наконец, сегодня состоялась долгожданная встреча. Она прошла в форме живой доверительной беседы жизнерадостного, убелённого сединой человека со школьниками и учителями Весейской средней школы. Напомним, что Станислав Иванович по профессии учитель и легко находит общий язык не только со зрителями на своих концертах, но и с детской аудиторией. Кроме того, что ребята услышали множество интересных и поучительных историй из жизни артиста, им посчастливилось услышать несколько песен собственного сочинения С.И. Коршака. А некоторые ребята, которые давно знают о творчестве гостя из Риги, даже подпевали артисту.

К сожалению, классный час пролетел быстро и незаметно, пришлось расставаться до следующих встреч. А встречи будут совсем скоро: Владимир Бойко и Станислав Коршак – частые гости в родной школе и им есть ещё что рассказать и детям, и молодёжи. В память о сегодняшнем мероприятии во дворе учебного заведения появилась небольшая декоративная ветряная мельница, выполненная из дерева – подарок Владимира Владимировича и Станислава Ивановича.

В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку

В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку


Наследие Слуцкого края

 
 
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Летом прошлого года Владимир Бойко снял фильм о своём земляке и друге Станиславе Коршаке, который многие годы постоянно проживает в Риге, столице Латвии.
 
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