|
В Весее презентовали короткометражку, посвящённую известному земляку
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В деревне Весея Слуцкого районе сегодня презентовали фильм «Год малой родины Станислава Коршака»,
Недавно в своём Новогоднем обращении Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что «…уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землёй. Он стал первым в трилогии «Малой родины». Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией».
Действительно, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 247 от 20 июня 2018 г. в Беларуси 2018–2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. О возможности расширения временных рамок проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил в апреле 2018 года на республиканском субботнике. Эту же мысль он развил и на Республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. 23 ноября 2018 года лидер страны сказал: «Будущий год будет продолжен как Год малой родины, но основное внимание будет обращено на благоустройство страны».
Летом прошлого года Владимир Бойко
Ещё тогда друзья задумали провести в один из приездов на родину Станислава Ивановича его встречу со школьной молодёжью и сделать презентацию этого фильма. Воспитывать у детей любовь к родному краю гораздо проще на примере человека знакомого и близкого.
И вот, наконец, сегодня состоялась долгожданная встреча. Она прошла в форме живой доверительной беседы жизнерадостного, убелённого сединой человека со школьниками и учителями Весейской средней школы. Напомним, что Станислав Иванович по профессии учитель и легко находит общий язык не только со зрителями на своих концертах, но и с детской аудиторией. Кроме того, что ребята услышали множество интересных и поучительных историй из жизни артиста, им посчастливилось услышать несколько песен собственного сочинения С.И. Коршака. А некоторые ребята, которые давно знают о творчестве гостя из Риги, даже подпевали артисту.
К сожалению, классный час пролетел быстро и незаметно, пришлось расставаться до следующих встреч. А встречи будут совсем скоро: Владимир Бойко и Станислав Коршак – частые гости в родной школе и им есть ещё что рассказать и детям, и молодёжи. В память о сегодняшнем мероприятии во дворе учебного заведения появилась небольшая декоративная ветряная мельница, выполненная из дерева – подарок Владимира Владимировича и Станислава Ивановича.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом прошлого года Владимир Бойко снял фильм о своём земляке и друге Станиславе Коршаке, который многие годы постоянно проживает в Риге, столице Латвии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)