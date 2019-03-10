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Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке
Новости Беларуси. Привлекательные условия для бизнеса и перспективы для жизни в посёлке. Два главных «пазла» для успешной картины развития малых населённых пунктов сложили в Богушевске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сербский инвестор пришёл в посёлок три года назад, открыл здесь современное производство и взял на работу десятки местных жителей.
Алексей Красновский – из тех людей, которые даже в самые сложные времена не расстанется с малой родиной. Закрывались предприятия, уезжали на заработки друзья. А он всегда находил свое место именно в Богушевске.
Алексей Красновский, станочник предприятия:
Наравне с белорусами деревообработкой в Богушевске занимаются и сербы. Владелец кампании приглашает специалистов, чтобы обучить новичков правильному подходу к белорусским елям и сибирским лиственницам.
Предраг Васкович, инженер предприятия (Сербия):
Ежемесячно здесь распиливают до полутора тысяч кубов древесины. Фактически готовят «полуфабрикат» для производства мебели и даже жилых домов. Все – под конкретного заказчика. А это литовцы, немцы, поляки. В приоритете – конечно же Сербия, откуда пришел инвестор.
Эдуард Волков, менеджер предприятия:
На частный бизнес легла и социальная ответственность. Помощь старикам и малообеспеченным семьям. Поддержка школы и детского сада. Даже звезд белорусской эстрады приглашают в поселок.
Вячеслав Богданов, председатель Богушевского сельсовета:
До конца 2019 года на предприятии планируют увеличить штат до сотни работающих. В Витебской области в 2019-м создадут свыше шести с половиной тысяч новых рабочих мест. И большинство – в промышленной сфере.
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Новости Беларуси. Привлекательные условия для бизнеса и перспективы для жизни в посёлке. Два главных «пазла» для успешной картины развития малых населённых...
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