Определились два полуфиналиста чемпионата Беларуси по хоккею

11 марта определились два полуфиналиста плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге «А».



Фото: hockey.by

Чемпион страны гродненский «Неман» и молодечненское «Динамо» расправились с соперниками по четвертьфинальной стадии в минимально возможный срок — за четыре матча. Правда, при этом нельзя сказать, что этот отрезок пути для победителей оказался совсем уж легким. К примеру, «Неман» лишь в одной встрече из четырех выиграл с перевесом более чем в одну шайбу. А молодечненцам особенно нелегко пришлось в домашних поединках, где для выявления сильнейшего однажды даже пришлось прибегать к овертайму.

«Лида» — «Неман» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2).

Шайбы: 0:1 — Ремезов (Левша, Крыскин, 21.49), 1:1 — Волчек (Кирпиченок, Ткачук, 47.31), 1:2 — А. Малявко (Боярчук, Смурнов, 47.48), 1:3 — Ремезов (Левша, 53.31, в большинстве), 2:3 — Гринкевич (Черников, 56.23, в большинстве). Броски: 26−30 (7−8, 6−12, 13−10). Штраф: 6−6.

За восемь лет существования «Лида» семь раз выходила в плей-офф, но так и не одержала ни одной победы на второй стадии чемпионата, отмечает официальный сайт ФХБ.

«Гомель» — «Динамо- Молодечно» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Шайбы: 0:1 — Белевич (Зозон, Лисичкин, 1.01), 0:2 — Гаврус (Зозон, Горошко, 21.41), 0:3 — Воронов (Сушко, Лисичкин, 35.16, в большинстве), 1:3 — Мусиенко (Сусло, Соломонов, 41.56), 1:4 — Гаврус (Лисичкин, Рак, 55.58). Броски: 37−25 (13−5, 12−14, 12−6). Штраф: 10−10.

«Динамо-Молодечно» второй год подряд выходит в полуфинал Кубка президента. Дальше динамовцам добраться пока не удавалось.

Итог серий (до 4 побед):

«Неман» (2) — «Лида» (7) — 4:0 (1:0, 4:1, 2:1, 3:2).

«Динамо» Мл (4) — «Гомель» (5) — 4:0 (1:0, 4:3 ОТ, 4:1, 4:1).

Солигорский «Шахтер», оступившийся в одном из домашних матчей серии против жлобинского «Металлурга», сделал еще один шаг на пути к полуфиналу, добившись второй выездной победы кряду.

«Металлург» — «Шахтер» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы: 0:1 — Левко (Андрущенко, 43.59), 0:2 — Достанко (Карабанов, Дурнов, 49.39, в меньшинстве). Броски: 18−24 (9−8, 6−10, 3−6). Штраф: 12−16.

В противостоянии минской «Юности» и команды Беларусь-U20 пока состоялись лишь три матча. Если в двух предыдущих встречах команде Михаила Захарова удавалось дожимать «молодежку» лишь в третьем периоде, то на сей раз перед заключительной третью игры счет был уже 7:0 в пользу победителя регулярного сезона.

Беларусь-U20 — «Юность» — 0:9 (0:3, 0:4, 0:2).

Шайбы: 0:1 — Антонов (Кашкар, Кулаков, 13.17), 0:2 — Дрозд (Лопачук, Протасеня, 17.42, в большинстве), 0:3 — Развадовский (Жидких, Барковский, 19.27), 0:4 — Жидких (Кашкар, Развадовский, 20.15, в большинстве), 0:5 — Парфеевец (Лопачук, Дрозд, 30.41, в большинстве), 0:6 — Аносов (Кулаков, 35.59), 0:7 — Стефанович (Мажуга, 37.59), 0:8 — Кашкар (Кулаков, Геращенко, 50.48), 0:9 — Развадовский (Вадим Щечин, Жидких, 56.17). Броски: 18−43 (9−13, 4−16, 5−14). Штраф: 14−16.

Ход серий (до 4 побед):

«Юность» (1) — Беларусь-U20 (8) — 3:0 (4:1, 3:1, 9:0).

«Шахтер» (3) — «Металлург» (6) — 3:1 (3:2, 2:3, 2:0, 2:0).

Пятый поединок серии «Шахтер» — «Металлург» намечен на 13 марта, шестой, если понадобится, — на 15-е, седьмой — на 17 марта.

Четвертый матч серии «Юность» — «Беларусь-U20» намечен на 12 марта.

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).