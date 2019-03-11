|
Мэр Минска: Сносить весь частный сектор - позиция неправильная
Сносить в Минске всю частную застройку было бы неправильно. Об этом в эфире
Чиновник называет ошибочным решение о повсеместном сносе частного жилья в столице и возведение на его месте многоэтажек.
— Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная.
По мнению мэра, такая неопределенность не должна тянуться годами. До конца года люди по всему Минску будут представлять, что им дальше делать со своим жильем — вкладывать в него средства и реконструировать или готовиться к переезду, пообещал градоначальник.
В пример Анатолий Сивак привел Сельхозпоселок, где
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению мэра, такая неопределенность не должна тянуться годами. До конца года люди по всему Минску будут представлять, что им дальше делать со своим жильем -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)