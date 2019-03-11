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Мэр Минска: Сносить весь частный сектор - позиция неправильная

11.03.2019 22:34 — Разное | Tut.by  
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Сносить в Минске всю частную застройку было бы неправильно. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Чиновник называет ошибочным решение о повсеместном сносе частного жилья в столице и возведение на его месте многоэтажек.

— Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная.
Мы везде приступили к этому процессу, но он тянется годами. Люди уже настолько устали от этого, что когда приходят на прием, то не только возмущаются, что сносим. Многие спрашивают, почему мы их не сносим? — отметил Сивак.

По мнению мэра, такая неопределенность не должна тянуться годами. До конца года люди по всему Минску будут представлять, что им дальше делать со своим жильем — вкладывать в него средства и реконструировать или готовиться к переезду, пообещал градоначальник.

В пример Анатолий Сивак привел Сельхозпоселок, где отказались от запланированного ранее сноса частных домов. Он также добавил, что аналогичные решения приняты и по некоторым другим территориям и люди будут об этом информироваться, а «Минскградо» получил распоряжение — внести в документы необходимые корректировки.

Многие дома удалось отстоять. Весь частный сектор в Сухарево ради многоэтажек сносить не будут

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению мэра, такая неопределенность не должна тянуться годами. До конца года люди по всему Минску будут представлять, что им дальше делать со своим жильем -...
 
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