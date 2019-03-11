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В Беларуси огурцы продают по цене мяса. А в соседних странах?
«Читаю Минске огурцы продают по 30 рублей за килограмм">про цены в Минске по 30 рублей (около 14 долларов). Высылаю для сравнения цены на огурцы грунтовые и тепличные в Польше — 5,99 злотых (1,6 доллара). Разница почти в 10 раз! Да и все продукты в Польше намного дешевле, несмотря на дорогие газ, электричество, зарплаты», — написал наш читатель из Польши. FINANCE.TUT.BY собрал фото ценников на огурцы в магазинах Беларуси, Польши, Литвы и России.
В некоторых минских магазинах огурцы продают по 12 рублей за килограмм. За такую сумму можно купить как минимум килограмм качественной свинины. В целом же огурцы дешевле 7 рублей за килограмм сложно найти в продаже.
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FINANCE.TUT.BY собрал фото ценников на огурцы в магазинах Беларуси, Польши, Литвы и России.
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