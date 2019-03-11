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В Гродненском регионе стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

11.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
 
 
— Второй этап продлится с 21 по 31 марта. В этот период работники МЧС, члены Белорусской молодежной организации спасателей, работники БДПО организуют в сельских населенных пунктах «безопасные ярмарки», где можно будет поучаствовать в мастер-классах, тематических интерактивных площадках и конкурсах, сфотографироваться в фотозоне от МЧС. В районных и областном центрах будет организована площадка «Безопасный двор», где граждане с активной жизненной позицией в формате квест-игр, а также тематических дискотек смогут больше узнать о безопасности, профилактике ЧС и действиях в случае эвакуации,- рассказали организаторы.
 
В Гродненском регионе стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»
 
В первый день акции работники Волковысского районного отдела по ЧМ совместно с активистами районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и работниками БДПО провели обучающее мероприятие в кинотеатре «Юность». Они  напомнили детям и их родителям, как правильно ориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации.
 
В Гродненском регионе стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»
В Гродненском регионе стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»
 
 
Фото grodno.mchs.gov.by
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.   Акция пройдет в несколько этапов. С 11 по 20 марта в местах массового пребывания людей спасатели проведут...
 
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