В Гродненском регионе стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

в случае ЧС. Акция пройдет в несколько этапов. С 11 по 20 марта в местах массового пребывания людей спасатели проведут «уроки безопасности» и квест-игры «Чрезвычайная ситуация». В кинотеатрах, торговых центрах, работники МЧС устроят для детей и их родителей интерактивные площадки по тематике ОБЖ, чтобы напомнить азы безопасности и алгоритмы действий

— Второй этап продлится с 21 по 31 марта. В этот период работники МЧС, члены Белорусской молодежной организации спасателей, работники БДПО организуют в сельских населенных пунктах «безопасные ярмарки», где можно будет поучаствовать в мастер-классах, тематических интерактивных площадках и конкурсах, сфотографироваться в фотозоне от МЧС. В районных и областном центрах будет организована площадка «Безопасный двор», где граждане с активной жизненной позицией в формате квест-игр, а также тематических дискотек смогут больше узнать о безопасности, профилактике ЧС и действиях в случае эвакуации,- рассказали организаторы.





В первый день акции работники Волковысского районного отдела по ЧМ совместно с активистами районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и работниками БДПО провели обучающее мероприятие в кинотеатре «Юность». Они напомнили детям и их родителям, как правильно ориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации.







