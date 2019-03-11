Михаил Пастухов: Принял новую Конституцию - и начинаешь жизнь с чистого листа

Заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович заявила журналистам, что изменения в Конституцию страны "в установленном порядке будут внесены”. Больше никаких деталей из уст чиновницы не прозвучало.





Аналитик Андрей Елисеев предполагает, что Конституцию хотят переписать по среднеазиатскому образцу.





Что кроется на самом деле за двухлетними попытками переписать Конституцию Беларуси? Своим мнением с "Белорусским партизаном" поделился бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов.









Михаил Пастухов





- Большой-большой секрет, по какому образцу планируется изменить Конституцию. По всей видимости, не по европейскому, потому что во время "Большого разговора" Лукашенко сказал: Россия, Казахстан и другие страны - можно полагать, страны СНГ, включая Азербайджан, Туркменистан, Армению. Речь идет о том, чтобы создать правовые основы для нового отсчета срока полномочий президента. В итоге власть должна быть сохранена и остаться неизменной. Такова цель всех поправок в конституции на всем постсоветском пространстве: все меняется - прежним остается лишь глава государства. За исключением Армении, где бывший президент выронил из рук хрустальный сосуд.





Я посмотрел и Конституцию 1994 года, и в редакции от 1996-го года - нигде не прописан механизм принятия новой Конституции. Поправки в Конституцию вносятся либо через парламент, либо через референдум, а вот о принятии новой Конституции ничего не говорится.





Но практика такая: должна создаваться конституционная комиссия, как называл ее глава государства, "совет мудрецов", куда входят не только судьи Конституционного суда, но и все желающие: депутаты парламента, юристы, общественные деятели. Это обязательное условие для начала работы над поправками в Конституцию.

Что касается группы "юристов-мудрецов" в лице судей Конституционного суда, то это серьезное отступление от мировой практики подготовки конституций; здесь просматривается келейность, создается группа проверенных лиц, которая будет работать над заказом, который ей дадут. Иначе невозможно представить, что они вдруг угадают, что хочет президент.





И самое главное - что это отступление порочно в своей основе. Во-первых, Конституционный суд не имеет отношения к законодательному процессу; судьи, сохраняя свою независимость, сами не могут быть разработчиками Конституции. А тут им предлагается келейно, якобы исходя из своего опыта и в соответствии с пожеланиями со стороны, подготовить новую Конституцию - в отрыве от всего народа. Фактически судьи вынуждены злоупотреблять своим служебным положением в интересах власти, а это уже должностное преступление: в свое рабочее время на рабочем месте, используя свои полномочия, отбросив все текущие дела, будут заниматься несвойственной им деятельностью, получая, возможно, за это определенные бонусы. Это злоупотребление служебным положением, если исходить из стандартов уголовного законодательства. Такой подход в корне неправильный, потому что они монополизируют право общества участвовать в управлении делами государства, разрабатывать модель своего будущего развития - это тоже нарушение Конституции.









- А почему вы решили, что речь идет о новой Конституции, а не об изменениях?





- Год назад речь шла о поправках - чтобы аккуратно откорректировать Основной закон. А в "Большом разговоре с президентом" речь уже шла о том, что надо принимать новую Конституцию. Принять новую Конституцию - значит, начать жить с чистого листа. И сроки полномочий президента должны отсчитываться заново, как минимум - два раза (по 5, по 6, по 7 лет). С правовой точки зрения, как говорят, это безукоризненно. А если речь идет о поправках, то сроки полномочий давно истекли и должны продолжаться, а значит, один и тот же человек по мировым, по европейским стандартам не может эту должность более двух сроков, не говоря уже о шестом или седьмом сроке полномочий. А новая Конституция предполагает, что будет новый президент с новыми полномочиями, возможно, его будет избирать парламент или некое представительное собрание, как в Германии.





- Обнуление президентских полномочий - это и есть одна из целей новой Конституции?





- Существует юридическая тонкость отличия изменений и дополнений в Конституцию от принятия новой Конституции. Новая Конституция предполагает, что все должно начинаться сначала.





На словах можно говорить, что уже "наелся власти", "надоело", а с юридической точки зрения это весьма существенное положение.



