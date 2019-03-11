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В минском баре подрались фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

11.03.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Пришлось вызывать ОМОН.

Конфликт произошел в баре «4-4-2» в воскресенье 10 марта, во время матча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках английской премьер-лиги., который завершился победой «Арсенала» со счетом 2:0.


 
В баре собрались около 60 фанатов «МЮ» и около 15 — «Арсенала». После матча между болельщиками команд произошел конфликт, который перерос в потасовку, сообщает  «Наша Нiва».

Один из фанатов «Арсенала» утверждает, что его били ногами, пытались разбить телефон и сломали нос. Парень вызвал милицию, в бар прибыл ОМОН. Потерпевший отказался писать заявление.

 
 
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