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Российские фирмы пытались незаконно вывезти из Беларуси около 100 тонн яблок
Попытки зафиксированы в Гомельской, Витебской и Могилевской областях.
Могилевские таможенники остановили 9 грузовых автомобилей, которые пытались вывезти в Россию около 53 тонны яблок общей стоимостью более 63 тысяч рублей, сообщает Таможеный комитет.
Фото: Таможенный комитет
В Гомельской области сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз более 20 тонн яблок стоимостью около 24 тысяч рублей.
В Витебской области провалилась попытка провезти около 20 тонн яблок на сумму около 28 тысяч рублей через пункт пропуска «Урбаны».
Во всех случаях российские перевозчики не смогли предъявить сопроводительные документы на груз.
Начаты административные процессы по части 4 статьи 12.7 (транспортировка товаров без сопроводительных документов) и части 2 статьи 14.1 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Таможенного союза с сокрытием от таможенного контроля) КоАП, пишет
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Попытки зафиксированы в Гомельской, Витебской и Могилевской областях.
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