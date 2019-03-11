Российские фирмы пытались незаконно вывезти из Беларуси около 100 тонн яблок

Могилевские таможенники остановили 9 грузовых автомобилей, которые пытались вывезти в Россию около 53 тонны яблок общей стоимостью более 63 тысяч рублей, сообщает Таможеный комитет.









Фото: Таможенный комитет





В Гомельской области сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз более 20 тонн яблок стоимостью около 24 тысяч рублей.





В Витебской области провалилась попытка провезти около 20 тонн яблок на сумму около 28 тысяч рублей через пункт пропуска «Урбаны».





Во всех случаях российские перевозчики не смогли предъявить сопроводительные документы на груз.







