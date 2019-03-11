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Умер знаменитый беларусский скульптор Заспицкий

11.03.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Он создавал памятники Максиму Горькому, Адаму Мицкевичу, скульптуры на башнях Привокзальной площади Минска и многие другие.

Андрей Заспицкий скончался 11 марта. Ему было 95 лет. О смерти скульптора сообщил в Facebook фотограф Юрий Иванов.


Андрей Заспицкий. Фото: Юрий Иванов, Facebook.

 
Заспицкий родился в 1924 году в Мазовце (Польша). В 1939 году переехал в Минск, прошел курс при Академии художеств в Петербурге, поступил в Академию искусства. Служил на фронте, после войны, в 1941 году, вернулся к творчеству. С 1948 по 1956 стажировался в мастерских Академии искусств СССР у скульптора Алексея Глебова. Успешно участвовал в выставках, получал награды, в 1976 году стал лауреатом Государственной премии БССР, в 1977 – СССР, пишет reform.by.


Андрей Михайлович Заспицкий – автор многих знаменитых беларусских скульптур. Он принимал участие в создании композиции, которая украшает башни Привокзальной площади Минска (создавал скульптуру «Инженер»), скульптур на здании Суворовского училища, памятников Горькому и  Циолковскому в парке имени Горького, надгробного памятника Янке Купале на Военном кладбище, а затем статуи поэта и композиции «Венок» в Купаловском сквере, монумента в честь советской матери-патриотки в Жодино, памятников Франциску Скорине в Полоцке, Адаму Мицкевичу на Городском валу в Минске и других.


 
Теги: Минск
 
 
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Он создавал памятники Максиму Горькому, Адаму Мицкевичу, скульптуры на башнях Привокзальной площади Минска и многие другие.
 
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