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22-летний российский защитник пополнил состав БАТЭ
Борисовский БАТЭ объявил о подписании контракта с Джамалдином Ходжаниязовым, сообщили в пресс-службе клуба.
Он родился в туркменском городе Байрамали. Является воспитанником тольяттинской футбольной Академии имени Юрия Коноплева. По завершении обучения в феврале 2013 года заключил контракт с санкт-петербургским "Зенитом".
В 2014-15 в составе юниорской сборной России Д.Ходжаниязов стал серебряным призером чемпионата Европы (U-19).
Защитник в разные годы выступал за пермский "Амкар" (2014), датский "Орхус" (2015 - 2017), питерское "Динамо-2" (Д2, 2017), калининградскую "Балтику" (2018), екатеринбургский "Урал" (2018-2019.)
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Борисовский БАТЭ объявил о подписании контракта с Джамалдином Ходжаниязовым, сообщили в пресс-службе клуба. Он родился в туркменском городе Байрамали. Является...
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