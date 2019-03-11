22-летний российский защитник пополнил состав БАТЭ

Борисовский БАТЭ объявил о подписании контракта с Джамалдином Ходжаниязовым, сообщили в пресс-службе клуба.

Он родился в туркменском городе Байрамали. Является воспитанником тольяттинской футбольной Академии имени Юрия Коноплева. По завершении обучения в феврале 2013 года заключил контракт с санкт-петербургским "Зенитом".



В 2012-13 годах защищал цвета юношеской, вместе с которой завоевал звание чемпиона Европы (U-17). В финале в серии пенальти Россия обыграла Италию. Ходжаниязов оказался в числе реализовавших послематчевый пенальти. Он же стал автором одного из голов сборной России в ворота к Украины на данном турнире.

В 2014-15 в составе юниорской сборной России Д.Ходжаниязов стал серебряным призером чемпионата Европы (U-19).

Защитник в разные годы выступал за пермский "Амкар" (2014), датский "Орхус" (2015 - 2017), питерское "Динамо-2" (Д2, 2017), калининградскую "Балтику" (2018), екатеринбургский "Урал" (2018-2019.)