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Соболенко уверенно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

12.03.2019 00:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко уверенно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Фото из открытых источников

В третьем круге теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе встречались белоруска Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) и украинка Леся Цуренко (28). Матч складывался довольно успешно для белоруски.

Соболенко уверенно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе Азаренко не смогла обыграть Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Уже в начале первого сета наша теннисистка захватила преимущество, поведя в счете 4:0. Затем упустила два гейма подряд, но все же довела партию до победы. В начале второго сета белоруска вновь действовала уверенно, однако затем украинка взвинтила темп, выровняла свою игру и навязала борьбу Соболенко. Тем не менее, в концовке партии наша теннисистка собралась и довела игру до победы в двух сетах – 6:2, 7:5.

За выход в четвертьфинал турнира Арина Соболенко поспорит с экс-первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер (8). Матч предварительно состоится в ночь с 12 на 13 марта по белорусскому часовому поясу.

Кроме того, Арина Соболенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс белоруска вышла в четвертьфинал, обыграв тандем Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) – 5:7, 6:3, 11:9. За выход в полуфинал белорусско-бельгийской паре предстоит сразиться с американками Кэйтлин Кристиан и Эйжа Мухаммад.

Турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на престижном теннисном турнире с призовым фондом около $9 млн.
 
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