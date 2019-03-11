Соболенко уверенно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

В третьем круге теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе встречались белоруска Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) и украинка Леся Цуренко (28). Матч складывался довольно успешно для белоруски.

Уже в начале первого сета наша теннисистка захватила преимущество, поведя в счете 4:0. Затем упустила два гейма подряд, но все же довела партию до победы. В начале второго сета белоруска вновь действовала уверенно, однако затем украинка взвинтила темп, выровняла свою игру и навязала борьбу Соболенко. Тем не менее, в концовке партии наша теннисистка собралась и довела игру до победы в двух сетах – 6:2, 7:5.

За выход в четвертьфинал турнира Арина Соболенко поспорит с экс-первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер (8). Матч предварительно состоится в ночь с 12 на 13 марта по белорусскому часовому поясу.

Кроме того, Арина Соболенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс белоруска вышла в четвертьфинал, обыграв тандем Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) – 5:7, 6:3, 11:9. За выход в полуфинал белорусско-бельгийской паре предстоит сразиться с американками Кэйтлин Кристиан и Эйжа Мухаммад.

Турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта.