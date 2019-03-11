 Офицеръ Россiйской императорской армiи В.С.Тороповъ. Часть № 2

«Песня юнкеров Николаевского кавалерийского училища» в исполнении Сергея Евгеньевича Мазуренко (г.Санкт-Петербург, Российская Федерация)





Кадет 2-го Московского кадетского корпуса В.С.Торопов

Родился Вячеслав Сергеевич Торопов 16 июля 1871 года в Московской губернии (точное место рождения неизвестно). В 1889 году В.С.Торопов закончил 2-й Московский кадетский корпус (c 1896 по 1918 годы именовался - 2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус).





На почтовой открытке, изданной в начале XX века издательством "Шереръ, Набгольцъ и К о въ Москве", изображён Екатерининский дворец (также Головинский дворец, Екатерининские казармы) - дворцово-парковый комплекс в Лефортовской слободе города Москвы. В 1824 году в одной его части был расквартирован Московский кадетский корпус (с 1903 — 1-й Московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус), а с декабря 1849 года в другой его половине 2-й Московский кадетский корпус (с 1896 - 2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус). В настоящее время дворец расположен в Москве по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, строение 3/5. В нём находится Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации (почтовая открытка из интернета)





На данной открытке, изданной в начале XX века издательством "Шереръ, Набгольцъ и К о въ Москве", можно увидеть «потешное войско» на фоне 2-го Московского кадетского корпуса (почтовая открытка из интернета)





Изображена Лефортовская слобода конца XIX века. Фототипия, выполнена издательством "Шереръ, Набгольцъ и Ко въ Москве" (изображение из интернета)

До Февральской революции 1917 года в России насчитывалось 29 кадетских корпусов, не считая Пажеский корпус и Морской кадетский корпус. В этих военно-учебных заведениях воспитанникам давались общее образование, культурное развитие, военные знания и навыки, необходимые для последующего успешного обучения в военных училищах и в высших школах.

Представлены три фотографии людей, которые в разное время закончили 2-й Московский кадетский корпус. По окончании данного учебного заведения у каждого по-разному сложилась судьба... Слева - генерал от инфантерии Владимир Андреевич Латур-де-Бернгард, в период своей службы с 27 сентября 1897 года по 1902 год являлся комендантом крепости Брестъ-Литовскъ. Скончался 11 марта 1914 года в Санкт-Петербурге. В центре – кадет Александр Иванович Куприн, в 1888 году был зачислен юнкером в 3-е военное Александровское училище. Справа – кадет Александр Николаевич Скрябин, в 1889 году поступил в Московскую консерваторию в классы фортепиано и композиция. По окончании консерватории его жизнь протекала в творческих поисках музыки. Умер великий русский композитор и пианист от досадной случайности… Предположительно, он выдавил фурункул в носогубном треугольнике, или же во время бритья он лезвием бритвы нечаянно вскрыл себе фурункул, после этого у композитора развилось заражение крови, приведшее к смерти. Это произошло 14 (27) апреля 1915 года. Скрябину в это время было всего лишь 43 года. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище (фотографии из интернета)

Среди известных выпускников 2-го Московского кадетского корпуса в разные времена были такие лица, как Владимир Андреевич Латур-де-Бернгард (образование получил в Московском университете, по окончании которого был принят по Высочайшему повелению в 3-й специальный класс 2-го Московского кадетского корпуса и в 1858 году был произведён в прапорщики Лейб-гвардии Измайловского полка с прикомандованием к Михайловской артиллерийской академии, участвовал в военных действиях против Бухарского и Кокандского ханств 1864-1868 гг. и в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.), Александр Иванович Куприн (выпускник 1888 года, писатель), Александр Николаевич Скрябин (выпускник 1889 года, композитор, пианист и педагог) и т.д.





Кадеты VII класса 2-го Московского кадетского корпуса во время фронтового учения (изображение из интернета)







Слева - рекреационный зал в кадетском корпусе. Справа - внутренний вид православной церкви Михаила Архангела при 2-ом Московском кадетском корпусе (изображения из интернета)







Слева - общий вид спальни (дордуара) воспитанников кадетского корпуса. Справа - группа воспитанников кадетского корпуса, участников оркестра народных инструментов (изображения из интернета)





Воспитанники 2-го Московского кадетского корпуса во время урока фехтования во дворе корпуса (фотография из интернета)

Могу предположить, что кадеты В.С.Торопов и А.Н.Скрябин знали друг друга (возможно, даже дружили). Ведь они в одно время учились и в один год окончили 2-й Московский кадетский корпус…

Юнкер 3-го военного Александровского училища В.С.Торопов

После окончания 2-го Московского кадетского корпуса в том же 1889 году В.С.Торопов был зачислен юнкером в 3-е военное Александровское училище (с лета 1894 г. по ноябрь 1917 г. Александровское военное училище).





На фотографии, выполненной неизвестным фотографом в конце XIX века, изображено Александровское военное училище в Москве. Изначально в этом здании располагался Александринский сиротский кадетский корпус, но впоследствии он был упразднен, а на его базе было создано военное училище. Новое военное учебное заведение было основано по высочайшему повелению 25 августа 1863 года и до 1864 года называлось Александровским военным училищем (в 1864 году училищу был присвоен 3-й номер). Размещено оно было в стенах бывшего Александринского сиротского кадетского корпуса на основании 3-го пункта приказа военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина № 330 от 16 сентября 1863 года. Первыми воспитанниками Александровского военного заведения оказались переведённые сюда осенью 1863 года старшие классы трех Московских кадетских корпусов, (в том числе Александринского сиротского), а также Воронежского, Орловского и Полтавского кадетских корпусов. До наших дней здание Александровского военного училища не сохранилось в первоначальном виде. В 1944—1946 годах оно было реконструировано. В настоящее время данное строение расположено в Москве по ул. Знаменка, 19. В нём находятся Департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ, Департамент по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ и Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (фотография из интернета)





Почтовая открытка, изданная в начале XX века издательством "Шереръ, Набгольцъ и Ко, Москва". Вид с Арбатской площади в сторону Александровского военного училища. Разглядывая более детально изображение, можно увидеть, как вдали из-за домов, находящихся по левой стороне ул. Знаменка, «выглядывают» бельведер дома Пашкова и небольшая часть купола Боровицкой башни Московского Кремля, а по правой стороне улицы – чуть заметны купола православной Николо-Стрелецкой церкви… Всё это говорит о том, что Александровское военное училище находилось, практически, в центре златоглавой Москвы (почтовая открытка из интернета)





На почтовой открытке, изданной в начале XX века издательством «Knackstedt & Näther, Lichtdruckerei, Hamburg», изображена часть ул.Знаменки той ещё купеческой Москвы. Именно на этой улице находилось Александровское военное училище. Ещё виден участок старого Большого Каменного моста, возведённого через Москву-реку, с булыжной мостовой и, с растущей по бокам, зеленью (в 1938 году на месте старого моста был построен новый). За домами, находящимися по левой стороне ул.Знаменки, видны позолоченные купола православной Николо-Стрелецкой церкви (была разобрана в 1932 году), а по правой стороне улицы из-за домов виден дом Пашкова с бельведером и левым портиком. Хороша и прекрасна была Москва в те годы. Необыкновенные по красоте московские купола православных храмов сверкали золотым отливом… Всё уже это в прошлом… Лишь почтовые открытки и фотографии с видами той Москвы остались на память для нас и наших потомков (почтовая открытка из интернета)

Данное военно-учебное заведение располагалось в Москве, оно готовило для Русской императорской армии офицеров пехоты. В то время Александровское военное училище считалось вторым по престижности после Павловского военного училища, третьим после Пажеского корпуса и четвертым после Николаевского кавалерийского училища. После двух лет учёбы в училище 5 августа 1891 года В.С.Торопов в чине подпоручика был выпущен в 3-ю вылазочную батарею Брестъ-Литовской крепостной артиллерии.

Представлены три фотографии людей, которые в разное время закончили Александровское военное училище. По окончании данного учебного заведения у каждого по-разному сложилась судьба... Слева - генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич, чей род происходил из потомственных дворян Минской губернии. В период Первой мировой войны был командующим Кавказской армии и не проиграл ни одного сражения. Во время Гражданской войны в России он c октября по ноябрь 1919 года был в должности Главнокомандующего Северо-Западной армии Белого движения. В 1920 году эмигрировал за границу. Умер от туберкулёза лёгких 5 октября 1933 года во Франции. Был похоронен сначала в православной церкви Архангела Михаила в приделе нижнего храма святых великомученицы Екатерины и благоверного князя Александра Невского в Канне, но впоследствии его гроб был перенесён в Ниццу на Русское кладбище Кокад. В центре - подпоручик Александр Иванович Куприн. После четырёх лет службы в армии в 1894 году в звании поручика вышел в отставку, в дальнейшем свою жизнь посвятил писательскому делу. В конце 1919 года эмигрировал за границу. В 1937 году по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. Умер от рака пищевода в ночь на 25 августа 1938 года. Похоронили Куприна в Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища рядом с могилой великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Справа - генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин, в 1896 году был выпущен подпоручиком в лейб-гвардию Литовского полка. Вся его жизнь была посвящена службе в армии. Исполняя обязанности Верховного главнокомандующего Русской армии, 20 ноября (3 декабря) 1917 года на перроне железнодорожной станции города Могилёва прибывшими из Петрограда «революционными» солдатами и матросами он был убит, а его мёртвое тело было жестоко растерзано. После этого ещё двое суток изверги глумились над бездыханным героем. Вся эта вакханалия происходила на глазах прибывшего в ставку большевиcтского Главковерха Николая Васильевича Крыленко (некогда прапорщик Русской армии). В последствии на теле покойного было обнаружено 16 штыковых ран, 3 шашечных в голову и два огнестрельных в спину. Ему было всего 40 лет… Тело Духонина было захоронено 25 ноября (8 декабря) в Киеве на кладбище «Аскольдова могила». В 1934 году его прах перенесли на Лукьяновское гражданское кладбище, где без надписи погребли рядом с останками его отца - генерал-майора артиллерии Николая Лаврентьевича Духонина (фотографии из интернета)

За время своего существования из стен Александровского военного училища в разное время было выпущено много талантливых и выдающихся офицеров Российской императорской армии, такие как Николай Николаевич Юденич (выпускник 1881 года, в 1894 году участвовал в Памирской экспедиции, герой русско-японской и Первой мировой войн, один из видных военных деятелей Белого движения во время Гражданской войны в России), Александр Иванович Куприн (выпускник 1890 года, писатель впоследствии опишет свою армейскую юность в повести «На переломе (Кадеты)» и в романе «Юнкера»), Николай Николаевич Духонин (выпускник 1896 года, герой Первой мировой войны, исполнял обязанности Верховного главнокомандующего Русской армии в ноябре—декабре 1917 года) и т.д. Также могу предположить, что в период обучения в 3-ем военном Александровском училище юнкер В.С.Торопов, возможно, видел или же знал юнкера А.И.Куприна… Они, практически, в одно время обучались в училище и окончили его с разницей в один год (10 августа 1890 года А.И.Куприн в чине подпоручика был выпущен из училища в 46-й пехотный Днепровский полк).





Александровское военное училище на параде в Москве. Краса и гордость Белокаменной! Какими бравыми орлами смотрелись юнкера, когда, сомкнувшись в строю плечом к плечу, отчеканивали каждый свой шаг! Раскат удара сапога о каменную брусчатку не только сотрясал Москву купеческую, но и сердца барышень! Те, охая и ахая от увиденного, с замиранием сердца скользили своим горячим взглядом по молодцам - удальцам! (изображение из интернета)







Слева - сборный зал военного училища. Справа - внутренний вид православной церкви Александры Царицы при Александровском военном училище (изображения из интернета)







Слева - зал - 3-й роты - караульная служба. Справа - стрелковый зал - подготовительная к стрелковым упражнениям (изображения из интернета)





Различные виды форм юнкеров Александровского военного училища начиная с 1863 года - начала XX века. Выше представлены почтовые открытки (карточки), которые были изданы Обществом вспоможения бывшим юнкерам Александровского военного училища (изображение из интернета)

И ещё выявил для себя интересный факт… Начальником Александровского военного училища с 25 июня 1901 по 15 сентября 1903 годы был генерал-майор Павел Александрович фон Лайминг, родной брат генерала от артиллерии Владимира Александровича фон Лайминга, последнего коменданта русской крепости Брестъ-Литовскъ с 19.11.1913 г. - по август 1915 г.

Довелось, вероятно, видеть, общаться или даже дружить…

Те немногие факты из биографии В.С.Торопова позволяют понять, насколько нелегким был его путь становления офицером. Но это ещё не всё…







На фотографиях изображены: слева - Александр Николаевич Скрябин, справа - Александр Иванович Куприн. Они были известны не только в России, но и в мире. Каждый внёс большой вклад в развитие культуры своей родины. По праву можно гордится тем, что Россия – Матушка подарила таких выдающихся людей! Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в мировую культуру! (фотографии из интернета)

Ему довелось, вероятно, видеть, общаться или даже дружить с людьми, которые впоследствии станут известными не только в Росcии, но и в мире… Это композитор и пианист, педагог, который первым использовал в исполнении музыки свет, тем самым ввёл понятие «светомузыка», Александр Николаевич Скрябин и писатель, который создал замечательные произведения такие, как «Юнкера», «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет», Александр Иванович Куприн…





Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону +375 33 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук

Продолжение следует...