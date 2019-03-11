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У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”

12.03.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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8-10 марта 2019 года в г. Дзялдово (Республика Польша) прошел XIX Международный турнир по бейсболу “Кубок Дзялдово - 2019”. В соревнованиях приняло участие более 230 юных бейсболистов в возрасте 12 лет и младше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64221.php

У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”

18 команд из пяти стран боролись за главный трофей соревнований - кубок, учрежденный Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64221.php

У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”

С первого дня турнира уверенно вступили в борьбу и “Брестские зубры”. Команда из города над Бугом первый поединок завершила ничьей 4-4 с командой “Таурас” из г. Каунаса (Литва). Затем подопечные Игоря Лукашевича успешно одолели команды “Орлы” (г. Гданьск, Польша) 9-1, “Волки” (г. Витница, Польша) 12-0 и “Абатор” (г. Кишинев, Молдавия) 9-0.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64221.php

У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”

Заняв первое место в своей подгруппе, брестчане встретились на площадке с победителем группы “А” командой “Янки” (г. Дзялдово). В сложнейшем матче за выход в финал соревнований победу праздновали “Брестские зубры”, переиграв хозяев турнира со счетом 3-2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64221.php

У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”
 У "Брестских зубров" - серебро XIX Международного турнира “Кубок Дзялдово - 2019”

Финал соревнований получился “белорусским”. Соперником “Брестских зубров” оказался “Сахарный шторм” из г. Скиделя, который в итоге и стал обладателем кубка. Серебряные награды уехали в Брест, а бронза досталась бейсболистам команды “Тигры” из города Киева (Украина). В символическую сборную лучших игроков турнира вошел брестский бейсболист Львов Архип, лучшим игроком “Брестских зубров” признан Соболь Александр.

 
Теги: Брест
 
 
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  8-10 марта 2019 года в г. Дзялдово (Республика Польша) прошел XIX Международный турнир по бейсболу “Кубок Дзялдово - 2019”. В соревнованиях приняло участие более 230 юных...
 
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