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Время трудиться: учащиеся белорусских вузов выбирают студотряд на лето
12.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский республиканский союз молодежи начал акцию «Выбираем студотряд!» Учащимся вузов предлагают выбрать себе занятие по душе на время летних каникул, сообщает телеканал «МИР 24».
Одними из первых с
«Это неплохая рабочая практика, общение с людьми на производстве. Это потом потребуется в профессии», – отметила студентка Анна Зуевич.
«В этом году мы сделаем акцент на международном сотрудничестве, в том числе и на выездные отряды внутри страны, чтобы ребята могли поехать в Витебскую область, Гродненскую, в Российскую Федерацию. В прошлом году мы впервые отправили наших ребят в Молдову. Будем и дальше работать со странами СНГ», – заверил второй секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.
В этом году белорусские
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Вариантов много – от педагогики и медицины до строительства и сельского хозяйства. В этом году белорусские студотрядовцы смогут поехать в Грузию.
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