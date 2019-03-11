Время трудиться: учащиеся белорусских вузов выбирают студотряд на лето

Белорусский республиканский союз молодежи начал акцию «Выбираем студотряд!» Учащимся вузов предлагают выбрать себе занятие по душе на время летних каникул, сообщает телеканал «МИР 24».

Одними из первых с подработкой определились студенты Белорусского государственного технического университета. Ребятам необходимо было заполнить анкету и сделать выбор в пользу определенного профиля. Вариантов много – от педагогики и медицины до строительства и сельского хозяйства.

«Это неплохая рабочая практика, общение с людьми на производстве. Это потом потребуется в профессии», – отметила студентка Анна Зуевич.

«В этом году мы сделаем акцент на международном сотрудничестве, в том числе и на выездные отряды внутри страны, чтобы ребята могли поехать в Витебскую область, Гродненскую, в Российскую Федерацию. В прошлом году мы впервые отправили наших ребят в Молдову. Будем и дальше работать со странами СНГ», – заверил второй секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.