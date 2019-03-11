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12 марта. События и люди

12.03.2019 06:32 — Разное | Аргументы и факты  
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12 марта. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Прокоп Дорогорушитель. В этот день нельзя выезжать из дому, не приложив ухо к земле. Надо сперва убедиться: надежна ли снеговая дорога.

РОДИЛИСЬ:

1831 Клемент СТУДЕБЕКЕР, американский промышленник, основатель одноимённой фирмы.

1832 Чарльз Канингэм БОЙКОТ, отставной капитан британской армии, на редкость неудачно управлявший своим поместьем в Ирландии. Когда в 1880 году случился неурожай, он потребовал от арендаторов своей земли немедленно заплатить за аренду или расстаться со своим имуществом. Фермеры в ответ сплотились и прекратили работу в его поместье. Семья Бойкота оказалась в полной изоляции от соседей и впала в нищету. Фамилия капитана-неудачника стала нарицательной, а слово «бойкот» вошло не только в английский язык.

1881 Мустафа Кемаль АТАТЮРК, основатель и первый президент Турецкой республики. Фамилию Ататюрк («Отец турок») получил в 1934 году от Великого национального собрания страны.

1937 Зураб Лаврентьевич СОТКИЛАВА российский певец - тенор. Умер в 2017 году.

1946 Лайза МИННЕЛЛИ, американская актриса и певица. Дебютировала в кино в возрасте 2 лет.

1953 Ирина Витальевна ПОНАРОВСКАЯ, российская певица. В 1996 году представители Дома моды «Шанель» присвоили ей титул «Мисс Шанель СССР». Она разбирается в мехах и бриллиантах: американцы приглашали её на работу экспертом на ювелирную фабрику, но пришлось бы резко менять свою жизнь.

1961 Сергей Андреевич СЕЛИН, российский актёр. В школьные годы состоял на учёте милиции. Женат вторым браком, супруга Анна младше его на 24 года.

1972 Егор Владиславович ДРУЖИНИН, российский актёр, хореограф и телеведущий. У него трое детей.

1981 Алексей Юрьевич ЧУМАКОВ, российский певец и телеведущий. В его фамилии ударение правильно ставить на второй слог. Родился в Узбекистане в болгаро-армянской семье. Муж певицы и телеведущей Юлии КОВАЛЬЧУК. У них дочь Амелия.

СОБЫТИЯ:

1832 Итальянская балерина Мария ТАЛЬОНИ первой в мире станцевала в балетной пачке (пышной, многослойной балетной юбке). Произошло это на премьере балета Жана ШНЕЙЦХОФФЕРА «Сильфида».

1910 Футбольная сборная Англии выиграла у Франции со счётом 20:0 (нападающий ДЕЙ забил 11 мячей).

1911 Доктор ФЛЕТЧЕР из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.

1940 Закончилась советско-финская война. По подписанному в Москве мирному договору граница была отодвинута на 150 км от Ленинграда, военно-морская база на полуострове Ханко на 30 лет передавалась СССР.

2011 На японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения произошел взрыв. Уровень радиации превысил норму в 20 раз.

2018 Умер Олег ТАБАКОВ, российский актёр и режиссёр.

 
 
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Зураб СОТКИЛАВА, Григорий ГОРИН, Лайза МИННЕЛЛИ, Ирина ПОНАРОВСКАЯ, Егор ДРУЖИНИН и другие.
 
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