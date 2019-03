Ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба. Об этом сообщает полиция Майами.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8