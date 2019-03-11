Ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба. Об этом сообщает полиция Майами.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.

По данным полиции, Макгрегор задержали в понедельник в 17.56 по местному времени. Спортсмен выходил из отеля, когда фанат попытался снять его на телефон. Боец ММА выбил сотовый из рук мужчины, после чего несколько раз наступил на мобильный. После этого Макгрегор поднял телефон и ушел с ним. По словам потерпевшего, телефон стоил тысячу долларов.

На данный момент спортсмен заключен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд.

Это не первое задержание Макгрегора — в апреле прошлого года Конор Макгрегор и еще несколько бойцов атаковали в Бруклине автобус, в котором находился, в частности, российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец кинул в автобус тележку и разбил окно, после чего был арестован. В июле он признал вину в нападении на автобус. Суд приговорил его к пяти дням общественных работ. После их выполнения Макгрегора обязали посетить курсы самоконтроля.

Боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор выступает под эгидой «UFC» в легкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в легком весе и в полулегком весе. В ММА Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.