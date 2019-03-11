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За и Против: выгодна ли рассрочка

12.03.2019 05:48 — Разное | Myfin  
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За и Против: выгодна ли рассрочка
фото: pixabay.com

Что такое рассрочка?

Рассрочка – это оплата товара частями, когда покупка передается сразу, а оплата происходит в течение заранее оговоренного срока. В отличие от кредита при оформлении рассрочки проценты за покупателя платит магазин.

Для большей наглядности оценим рассрочку не саму по себе, а в сравнении с другими вариантами оплаты.

 
 
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В рамках проекта За и Против попробуем разобраться, что такое рассрочка, выгодна ли она потребителю, есть ли у нее недостатки и кто в ней заинтересован.
 
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