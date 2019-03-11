За и Против: выгодна ли рассрочка

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Что такое рассрочка?

Рассрочка – это оплата товара частями, когда покупка передается сразу, а оплата происходит в течение заранее оговоренного срока. В отличие от кредита при оформлении рассрочки проценты за покупателя платит магазин.

Для большей наглядности оценим рассрочку не саму по себе, а в сравнении с другими вариантами оплаты.