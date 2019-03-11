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За и Против: выгодна ли рассрочка
Что такое рассрочка?
Рассрочка – это оплата товара частями, когда покупка передается сразу, а оплата происходит в течение заранее оговоренного срока. В отличие от
Для большей наглядности оценим рассрочку не саму по себе, а в сравнении с другими вариантами оплаты.
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В рамках проекта За и Против попробуем разобраться, что такое рассрочка, выгодна ли она потребителю, есть ли у нее недостатки и кто в ней заинтересован.
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