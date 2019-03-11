Тест-драйв новой Audi A6. Гибридный планшет с функцией автомобиля

По большому счету перед тест-драйвом нового поколения Audi A6 я ставил перед собой лишь один вопрос: а есть ли теперь смысл смотреть в сторону флагманского седана A8? Мог бы потянуть интригу до конца статьи, но скажу сразу — смысл есть. Чуда не произошло, хотя Audi A6 очень старался. Но умные маркетологи не дали.

А что нового?





Так, чтобы очень много — не скажешь. Тем более, что по сути A6 стала последней, кто примерил новую платформу MLB Evo. На ней уже ездят близкие «родственники» — новые A7 и A8. То есть определенное родство с флагманом все же есть. Габариты практически не изменились, лишь колесная база выросла на сантиметр. Стал жестче кузов. Внешность? Ну мы уже давно привыкли к тому, что унификация ныне не только техническая, но и дизайнерская. Легкими штрихами новому поколению A6 придали свежие черты, но узнаваемая стилистика сохранилась. Не исключено, что форма дверей даже и не поменялась, но я не уверен. Главное — выглядит автомобиль дорого. И при этом скромно.

Кнопки закончились — ищите замшу



Здесь почти нет кнопок, но каждая деталь — безупречна

Еще немного, и мы не найдем в новых Audi привычных физических кнопок — их заменили на сенсорные экраны. Причем в Audi A6 новая мультимедийная система MMI позволяет располагать иконки на «рабочем столе» в индивидуальном порядке. А вообще здесь три больших экрана — на месте панели приборов, экран мультимедиа и управления климат-контролем. Интересная «фишка», которую оценят владельцы «яблочных» смартфонов — это имитация «отклика» нажатий на экран. Создается полное ощущение, что нажал физическую клавишу — касание экрана сопровождается характерным щелчком. Но это обман, игра в имитацию. А вот пятна от пальцев — самые настоящие. Экранам срочно требуется максимально эффективное олеофобное покрытие. Или возите в подлокотнике лоскуток дизайнерской замши, чтобы содержать экраны в чистоте.

Да, получается так, что самая продолжительная часть тест-драйва таких машин — это далеко не поездки на грани, а вдумчивое изучение интерфейса и функций мультимедийной системы. «И вот так можно, и этак, и еще вот так». Можно потратить полдня, но не изучить и половины всего, что умеет автомобиль. Скажу только, что здесь есть все современные возможности коммуникации, в том числе навигация с интернетом, возможность «раздавать» все тот же интернет в салон по Wi-Fi.





Нужно ли говорить о таких очевидных вещах, как эргономика, удобство посадки, качество отделки и ощущение заботы о каждой детали? Кресла великолепны (да еще с программами массажа), причем я еще в салоне попробовал сесть в опциональные спортивные версии S-Line. Почти то же самое, разве что боковая поддержка чуть лучше.





Пожалуй, задние сиденья не дотягивают до представительского уровня. Сесть с максимальным удобством там можно, а вот вольготно развалиться — нет. К тому же из всех привилегий задних пассажиров — только раздельный блок управления климатом, как водится, тоже сенсорный. Третьему пассажиру место можно найти, но будет мешать высокий и широкий центральный тоннель.

Полный привод — не настоящий, а драйв — искусственный





Яростные поклонники марки потихоньку привыкают к тому, что полноприводные Audi с гордым клеймом Quattro — не совсем те, за кого себя выдают. Классический и честный межосевой дифференциал Torsen теперь положен не всем. Audi A6 55 TFSI с 340-сильным бензиновым мотором оснащается многодисковой муфтой, подключающей задние колеса. Еще одна муфта (кулачковая) смыкает и размыкает заднюю правую полуось, чтобы исключить вращение карданного вала. А все для экономии топлива.





Смиритесь — Audi A6 Quattro будет полновоприводной только тогда, когда сама посчитает нужным. В трассовых режимах вы будет управлять переднеприводным седаном. Но очень быстрым и динамичным. 340-сильный бензиновый мотор вкупе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач разгоняют двухтонный седан до сотни за 5,1 секунды. Да, 3-литровый V6 с турбонаддувом не завораживает сочным рыком. Его скромное звучание вообще едва доносится из-под капота. Но интенсивность разгона впечатляет. Чем-то напоминает электромобиль. Тяга есть всегда и везде, разве что роботизированная трансмиссия нет-нет да и запнется, подыскивая на выходе из поворота оптимальную передачу. Но это мелкие придирки.

Чуть не забыл! Audi A6 — это теперь гибрид! Хотя и «мягкий». Под полом багажника прячется 48-вольтовая батарея, а под капотом — стартер-генератор. Вся эта система призвана экономить топливо. При интенсивном разгоне стартер-генератор работает как вспомогательный двигатель, выдавая 6 кВт и 60 Нм, а при торможениях заряжает батарею. Все процессы происходят совершенно незаметно для водителя.

Можно восторгаться динамикой, безупречным поведением на высокой скорости и в поворотах. Это есть все в избытке. Но за всем этим есть некая отстраненность водителя от процесса управления. Игра в имитацию. Я понимаю, что моей заслуги в том, что Audi A6 пишет дугу, как по лекалу, нет. Это все полноуправляемое шасси и бдительная «электроника», которая не даст сорваться ни мне, ни автомобилю.





При всем этом Audi A6 впечатляет комфортом, точнее, выверенным балансом настроек шасси. Подвеска не жесткая и не валкая — нормальная. Даже нет нужды ковыряться в дебрях меню, чтобы поиграться со «спортом» или «комфортом». Двигателя не слышно, ветра тоже. И только шелест шин заметнее, чем ожидалось.

Перед тем, кто имеет в кармане 46 тысяч евро (именно столько стоит мифическая базовая комплектация), не стоит вопрос — брать или не брать. Брать. Надо только понимать, что неосторожное обращение со списком опций может запросто увеличить цену автомобиля вдвое.

Сегодня у седанов бизнес-класса — не лучшие времена. За прошлый год Audi продала в Беларуси всего чуть больше двух десятков A6 предыдущего поколения. Возможно, это было связано с ожиданиями новой модели. На волне интереса к премьере спрос может подрасти. Тем более автомобиль действительно наступает на пятки старшему брату — A8.

Нам запомнилось



По итогам тест-драйва средний расход составил 12,6 литра на «сотню», но это в режиме «попробуй догони»



Камера кругового обзора выдает очень искаженную картинку. И обратите внимание на отпечатки пальцев. Это плата за отказ от кнопок



Если ехать по трассе со скоростью не выше 90 км/ч, то можно удивиться — расход топлива едва превышает 4 литра



Дерево настолько великолепно обработано, что кажется искусственным



Беспроводная зарядка, USB-порты, слоты для карт памяти — Audi A6 сама похожа на гаджет



В креслах S-Line боковая поддержка чуть более выраженная



Объем багажника — 530 литров, под полом нет докатки, там занимает место 48-вольтовая батарея

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Audi A6 55 TFSI Рабочий объем, см3 2995 Максимальная мощность, л. с. 340 Максимальный крутящий момент, Нм 500 Максимальная скорость, км/ч 250 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 5,1 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,8 Длина, мм 4939 Ширина, мм 1886 Высота, мм 1457 Колесная база, мм 2924 Клиренс, мм н.д.