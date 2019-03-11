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Тест-драйв новой Audi A6. Гибридный планшет с функцией автомобиля
По большому счету перед тест-драйвом нового поколения Audi A6 я ставил перед собой лишь один вопрос: а есть ли теперь смысл смотреть в сторону флагманского седана A8? Мог бы потянуть интригу до конца статьи, но скажу сразу — смысл есть. Чуда не произошло, хотя Audi A6 очень старался. Но умные маркетологи не дали.
А что нового?
Так, чтобы очень много — не скажешь. Тем более, что по сути A6 стала последней, кто примерил новую платформу MLB Evo. На ней уже ездят близкие «родственники» — новые A7 и A8. То есть определенное родство с флагманом все же есть. Габариты практически не изменились, лишь колесная база выросла на сантиметр. Стал жестче кузов. Внешность? Ну мы уже давно привыкли к тому, что унификация ныне не только техническая, но и дизайнерская. Легкими штрихами новому поколению A6 придали свежие черты, но узнаваемая стилистика сохранилась. Не исключено, что форма дверей даже и не поменялась, но я не уверен. Главное — выглядит автомобиль дорого. И при этом скромно.
Кнопки закончились — ищите замшу
Еще немного, и мы не найдем в новых Audi привычных физических кнопок — их заменили на сенсорные экраны. Причем в Audi A6 новая мультимедийная система MMI позволяет располагать иконки на «рабочем столе» в индивидуальном порядке. А вообще здесь три больших экрана — на месте панели приборов, экран мультимедиа и управления климат-контролем. Интересная «фишка», которую оценят владельцы «яблочных» смартфонов — это имитация «отклика» нажатий на экран. Создается полное ощущение, что нажал физическую клавишу — касание экрана сопровождается характерным щелчком. Но это обман, игра в имитацию. А вот пятна от пальцев — самые настоящие. Экранам срочно требуется максимально эффективное олеофобное покрытие. Или возите в подлокотнике лоскуток дизайнерской замши, чтобы содержать экраны в чистоте.
Да, получается так, что самая продолжительная часть тест-драйва таких машин — это далеко не поездки на грани, а вдумчивое изучение интерфейса и функций мультимедийной системы. «И вот так можно, и этак, и еще вот так». Можно потратить полдня, но не изучить и половины всего, что умеет автомобиль. Скажу только, что здесь есть все современные возможности коммуникации, в том числе навигация с интернетом, возможность «раздавать» все тот же интернет в салон по Wi-Fi.
Нужно ли говорить о таких очевидных вещах, как эргономика, удобство посадки, качество отделки и ощущение заботы о каждой детали? Кресла великолепны (да еще с программами массажа), причем я еще в салоне попробовал сесть в опциональные спортивные версии S-Line. Почти то же самое, разве что боковая поддержка чуть лучше.
Пожалуй, задние сиденья не дотягивают до представительского уровня. Сесть с максимальным удобством там можно, а вот вольготно развалиться — нет. К тому же из всех привилегий задних пассажиров — только раздельный блок управления климатом, как водится, тоже сенсорный. Третьему пассажиру место можно найти, но будет мешать высокий и широкий центральный тоннель.
Полный привод — не настоящий, а драйв — искусственный
Яростные поклонники марки потихоньку привыкают к тому, что полноприводные Audi с гордым клеймом Quattro — не совсем те, за кого себя выдают. Классический и честный межосевой дифференциал Torsen теперь положен не всем. Audi A6 55 TFSI с 340-сильным бензиновым мотором оснащается многодисковой муфтой, подключающей задние колеса. Еще одна муфта (кулачковая) смыкает и размыкает заднюю правую полуось, чтобы исключить вращение карданного вала. А все для экономии топлива.
Смиритесь — Audi A6 Quattro будет полновоприводной только тогда, когда сама посчитает нужным. В трассовых режимах вы будет управлять переднеприводным седаном. Но очень быстрым и динамичным. 340-сильный бензиновый мотор вкупе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач разгоняют двухтонный седан до сотни за 5,1 секунды. Да, 3-литровый V6 с турбонаддувом не завораживает сочным рыком. Его скромное звучание вообще едва доносится из-под капота. Но интенсивность разгона впечатляет. Чем-то напоминает электромобиль. Тяга есть всегда и везде, разве что роботизированная трансмиссия нет-нет да и запнется, подыскивая на выходе из поворота оптимальную передачу. Но это мелкие придирки.
Чуть не забыл! Audi A6 — это теперь гибрид! Хотя и «мягкий». Под полом багажника прячется 48-вольтовая батарея, а под капотом — стартер-генератор. Вся эта система призвана экономить топливо. При интенсивном разгоне стартер-генератор работает как вспомогательный двигатель, выдавая 6 кВт и 60 Нм, а при торможениях заряжает батарею. Все процессы происходят совершенно незаметно для водителя.
Можно восторгаться динамикой, безупречным поведением на высокой скорости и в поворотах. Это есть все в избытке. Но за всем этим есть некая отстраненность водителя от процесса управления. Игра в имитацию. Я понимаю, что моей заслуги в том, что Audi A6 пишет дугу, как по лекалу, нет. Это все полноуправляемое шасси и бдительная «электроника», которая не даст сорваться ни мне, ни автомобилю.
При всем этом Audi A6 впечатляет комфортом, точнее, выверенным балансом настроек шасси. Подвеска не жесткая и не валкая — нормальная. Даже нет нужды ковыряться в дебрях меню, чтобы поиграться со «спортом» или «комфортом». Двигателя не слышно, ветра тоже. И только шелест шин заметнее, чем ожидалось.
Перед тем, кто имеет в кармане 46 тысяч евро (именно столько стоит мифическая базовая комплектация), не стоит вопрос — брать или не брать. Брать. Надо только понимать, что неосторожное обращение со списком опций может запросто увеличить цену автомобиля вдвое.
Сегодня у седанов бизнес-класса — не лучшие времена. За прошлый год Audi продала в Беларуси всего чуть больше двух десятков A6 предыдущего поколения. Возможно, это было связано с ожиданиями новой модели. На волне интереса к премьере спрос может подрасти. Тем более автомобиль действительно наступает на пятки старшему брату — A8.
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Краткие технические характеристики
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Новое поколение Audi A6 со всех сторон стало лучше. Но сможет ли ставший почти флагманским седан что-то противопоставить засилью кроссоверов?
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