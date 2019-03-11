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Реально выращивать качественные овощи у себя и не привозить из-за границы
12.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Генрих МЫСЛИВЕЦ, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
Крестьянско-фермерское хозяйство «Горизонт» существует почти три десятка лет. Большую помощь в организации фермерского хозяйства оказало государство. Для закупки техники есть лизинговые программы. Поддержка своего производителя очень важна. Чтобы развивалось
Сегодня посевные площади хозяйства приближаются к тысяче гектаров. Начинали с выращивания овощей, затем наладили их переработку и реализацию покупателям без посредников. Закупили авторефрижераторы, снабженные холодильными установками, для поставок своего товара в магазины розничной торговли. Планируем и дальше развивать переработку, создавать новые рабочие места. Все это реальные планы, которые реализуются сегодня.
На нашей земле возможно выращивать разнообразные качественные овощи в достаточном количестве. Считаю нецелесообразным тратить валюту, закупать картофель все это капусту или другие овощи за рубежом можем вырастить у себя. Мы недавно занялись чесноком. Нет необходимости завозить его, чеснок и у нас хорошо растет.
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Генрих МЫСЛИВЕЦ, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
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