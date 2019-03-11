Реально выращивать качественные овощи у себя и не привозить из-за границы

Генрих МЫСЛИВЕЦ, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:



Директива № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» – это программа действий по развитию АПК на ближайшую перспективу. В ней отражены главные направления, по которым необходимо работать. Рост объемов производимой продукции, уровня оплаты труда, подготовка кадров, улучшение условий жизни на селе – все это очень важно для эффективного развития аграрной отрасли. «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» – это программа действий по развитию АПК на ближайшую перспективу. В ней отражены главные направления, по которым необходимо работать. Рост объемов производимой продукции, уровня оплаты труда, подготовка кадров, улучшение условий жизни на селе – все это очень важно для эффективного развития аграрной отрасли.

фермерство , нужны дешевые кредиты. Тогда и объемы производства можно увеличить. Крестьянско-фермерское хозяйство «Горизонт» существует почти три десятка лет. Большую помощь в организации фермерского хозяйства оказало государство. Для закупки техники есть лизинговые программы. Поддержка своего производителя очень важна. Чтобы развивалось, нужны дешевые кредиты. Тогда и объемы производства можно увеличить.

Сегодня посевные площади хозяйства приближаются к тысяче гектаров. Начинали с выращивания овощей, затем наладили их переработку и реализацию покупателям без посредников. Закупили авторефрижераторы, снабженные холодильными установками, для поставок своего товара в магазины розничной торговли. Планируем и дальше развивать переработку, создавать новые рабочие места. Все это реальные планы, которые реализуются сегодня.

На нашей земле возможно выращивать разнообразные качественные овощи в достаточном количестве. Считаю нецелесообразным тратить валюту, закупать картофель все это капусту или другие овощи за рубежом можем вырастить у себя. Мы недавно занялись чесноком. Нет необходимости завозить его, чеснок и у нас хорошо растет.