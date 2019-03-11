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Реально выращивать качественные овощи у себя и не привозить из-за границы

12.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Генрих МЫСЛИВЕЦ, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района: 
 

Директива № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» – это программа действий по развитию АПК на ближайшую перспективу. В ней отражены главные направления, по которым необходимо работать. Рост объемов производимой продукции, уровня  оплаты труда, подготовка кадров,  улучшение условий жизни на селе – все это очень важно для эффективного развития аграрной отрасли.
 
Крестьянско-фермерское хозяйство «Горизонт» существует почти три десятка лет. Большую помощь в организации фермерского хозяйства оказало государство. Для закупки техники есть лизинговые программы. Поддержка своего производителя очень важна. Чтобы развивалось фермерство, нужны дешевые кредиты. Тогда и объемы производства можно увеличить.
 
Сегодня посевные площади  хозяйства приближаются к тысяче гектаров. Начинали с выращивания овощей, затем наладили их переработку и реализацию покупателям без посредников. Закупили авторефрижераторы, снабженные холодильными установками, для поставок своего товара в магазины розничной торговли. Планируем и дальше развивать переработку, создавать новые рабочие места.  Все это реальные планы, которые реализуются сегодня.
 
На нашей земле возможно выращивать разнообразные качественные овощи в достаточном количестве. Считаю нецелесообразным тратить валюту, закупать картофель все это капусту или другие овощи за рубежом можем вырастить у себя. Мы недавно занялись чесноком. Нет необходимости завозить его, чеснок и у нас хорошо растет.
 
Директива уделяет большое внимания развитию села, закреплению кадров. Это важные направления, которые в значительной мере сказываются на развитии АПК. Нельзя допустить, чтобы люди покидали родные места особенно если возможность зарабатывать и реализовать себя есть дома. При этом важна не только зарплата, но и воспитание патриотизма, любви к родине. 
 
 
 
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Генрих МЫСЛИВЕЦ, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
 
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