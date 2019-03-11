Сборная Беларуси перед ЧМ дважды примет Россию на льду «Чижовка-Арены»

Во время подготовки к чемпионату мира в дивизионе IA в Астане национальная сборная Беларуси по хоккею дважды примет олимпийскую сборную России. Поединки пройдут 5 и 6 апреля на льду «Чижовка-Арены», сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

Первый (пятничный) матч начнется в 20/00. Второй (субботний) — в 17.00. Продажа билетов стартует в ближайшее время/

Напомним, в феврале команды уже соперничали на турнире Kaufland Cup в Братиславе. Россияне тогда привезли боевой состав во главе с Александром Хохлачевым, однако подопечные Андрея Сидоренко не стушевались и были близки к успеху: владели преимуществом, перебросали оппонента, но немного не дотянули до второго гола — 1:2.

Готовиться к очередным матчам с Россией национальная команда начнет 1 апреля — в этот день на базе «Чижовка-Арены» официально стартует заключительный кэмп в преддверии чемпионата мира. В середине месяца сборная также планирует провести двусторонку с минским «Динамо».

В Астану парни отправятся 23 апреля, а 25-го сыграют там еще один спарринг — с хозяевами казахстанцами.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.