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Японский монах-визажист нашел буддизм в своем искусстве

12.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Кодо Ниcимура — визажист из Японии, его занятие не мешает ему также быть настоящим монахом в буддистском монастыре. Также буддизму не противоречит то, что Кодо — гей.

Хотя Кодо сталкивался с гомофобией со стороны других монахов, но считает, что всему виной невежество, а не религия. По его словам, у буддистов не должно быть проблем с гомосексуальностью, а людей принимают такими, какие они есть.

 
 
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Кодо Ниcимура - визажист из Японии, его занятие не мешает ему также быть настоящим монахом в буддистском монастыре.
 
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