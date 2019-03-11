МЗП и доходы населения в феврале не индексируются

Таким образом, сообщили в Минтруда: индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога:
- к октябрю 2018 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, стипендий обучающимся и т.д.), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;
- к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.
В связи с этим указанные виды доходов за февраль не индексируются.
Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей.