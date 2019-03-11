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МЗП и доходы населения в феврале не индексируются

12.03.2019 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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МЗП и доходы населения в феврале не индексируются
Фото из открытых источников

Таким образом, сообщили в Минтруда: индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога:

  • к октябрю 2018 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, стипендий обучающимся и т.д.), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;
  • к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. 

В связи с этим указанные виды доходов за февраль не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей. 

МЗП и доходы населения в феврале не индексируются
В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды
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Индекс потребительских цен за февраль 2019 года к январю составил 101,3%.
 
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