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Правоцентристы заявили, что «праймериз» до президентских выборов будут открытыми

12.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Правоцентристская коалиция, которая включает Объединенную гражданскую партию, оргкомитет партии Белорусская христианская демократия и движение «За свободу», 11 марта окончательно решила, что «праймериз» (предварительные выборы) единого кандидата в президенты Беларуси не будут ограничиваться только выдвиженцами этих структур — Юрием Губаревичем, Николаем Козловым и Павлом Северинцем, пишет Радио «Свабода».

«Мы оставляем возможность присоединения и других кандидатов. Знаем, что инициативная группа граждан Бреста, выступающих против строительства в городе аккумуляторного завода, сейчас рассматривает вариант своего участия в наших «праймериз», — сообщил Юрий Губаревич. — Если они так решат, то проблем с их присоединением не возникнет. О начале кампании мы объявим заранее, чтобы у потенциальных кандидатов было время подготовиться».

Правоцентристы не исключают присоединения к «праймериз» и двух депутатов Палаты представителей — Елены Анисим и Анны Канопацкой. Но Анисим пока не подтверждает своего участия, а Канопацкая сказала, что на текущий момент точно решила участвовать только в очередных парламентских выборах.


 
Теги: Брест
 
 
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Правоцентристская коалиция, которая включает Объединенную гражданскую партию, оргкомитет партии Белорусская христианская демократия и движение «За свободу», 11...
 
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