Правоцентристы заявили, что «праймериз» до президентских выборов будут открытыми

«Мы оставляем возможность присоединения и других кандидатов. Знаем, что инициативная группа граждан Бреста , выступающих против строительства в городе аккумуляторного завода, сейчас рассматривает вариант своего участия в наших «праймериз», — сообщил Юрий Губаревич. — Если они так решат, то проблем с их присоединением не возникнет. О начале кампании мы объявим заранее, чтобы у потенциальных кандидатов было время подготовиться».





Правоцентристы не исключают присоединения к «праймериз» и двух депутатов Палаты представителей — Елены Анисим и Анны Канопацкой. Но Анисим пока не подтверждает своего участия, а Канопацкая сказала, что на текущий момент точно решила участвовать только в очередных парламентских выборах.



