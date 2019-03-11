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Трамп запросил $500 миллионов помощи союзникам для противостояния враждебному влиянию России
Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год
Помощь предлагается направить Европе, Евразии и Центральной Азии для обеспечения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США.
Указанные средства также предлагается направить странам-партнерам США для финансирования отказа от российской военной техники и устранения «слабых сторон», таких как зависимость от российских энергоносителей и торговли,
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Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год попросил выделить $500 миллионов на международную помощь странам-партнерам для...
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