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Арина Соболенко обыграла украинку Лесю Цуренко

12.03.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Соболенко одолела Цуренко и сыграет с Кербер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.


Фото: Reuters

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла украинку Лесю Цуренко в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов). Счет по партиям — 6:2, 7:5.

Притом что Леся Цуренко (28 WTA) уверенно играет на задней линии и чувствует момент для выхода к сетке, у нее не нашлось аргументов против пятой самой побеждающей теннисистки в туре Арины Соболенко (9 WTA).

В начале стартовой партии Арина захватила лидерство — 4:0. На этом отрезке поединка процент попадания первым мячом в корт у нее составлял 82 пункта, а к концу сета упал до 69, что во многом объясняет возникшие проблемы. При всего трех виннерах за первый сет у соперницы в игре ее оставляли именно невынужденные ошибки Арины. Впрочем, у украинки их было все равно на три больше. Первый сет Леся завершила двойной ошибкой.

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Соболенко одолела Цуренко и сыграет с Кербер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
 
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