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Макгрегора арестовали
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор арестован во Флориде (США).
Об этом сообщает портал MMA Fighting.
Его обвиняют в нападении и вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.
В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, отнял его смартфон, растоптал и унес обломки с собой.
9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.
В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.
Также Макгрегор по решению суда прошел курс по управлению гневом.
Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. Он выигрывал титул в двух разных весовых категориях.
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор арестован во Флориде (США).
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