Макгрегора арестовали









Об этом сообщает портал MMA Fighting.





Его обвиняют в нападении и вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.





В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, отнял его смартфон, растоптал и унес обломки с собой.





9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.





В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.





Также Макгрегор по решению суда прошел курс по управлению гневом.





Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. Он выигрывал титул в двух разных весовых категориях.



