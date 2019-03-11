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Макгрегора арестовали

12.03.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор арестован во Флориде (США).



Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Его обвиняют в нападении и вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени. 

В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, отнял его смартфон, растоптал и унес обломки с собой.

9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. 

В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.

Также Макгрегор по решению суда прошел курс по управлению гневом.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. Он выигрывал титул в двух разных весовых категориях.


 
 
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор арестован во Флориде (США).
 
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