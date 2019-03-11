Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз





пишет 7 дней. В конце прошлого года 47-летняя актриса стала мамой в третий раз — у неё родилась долгожданная блондинка с голубыми глазами, которую назвали Милой. Анастасии Заворотнюк удалось невозможное: актриса сумела сохранить в тайне от папарацци и поклонников не только свою беременность, но и рождение дочки,7 дней. В конце прошлого года 47-летняя актриса стала мамой в третий раз — у неё родилась долгожданная блондинка с голубыми глазами, которую назвали Милой.





Анастасия рассказала о том, что она с мужем — Петром Чернышевым давно планировали стать родителями. Но из-за работы у них не хватало времени на правильную подготовку. Ведь, надо было пройти полное обследование у врачей, настроиться... Решиться на этот серьезный шаг Заворотнюк подтолкнул ледовый спектакль «Руслан и Людмила», где её супруг исполнял главную роль.





«И вот премьера. Я вижу, что все удалось, все прекрасно. Успех, аплодисменты, и в финале на лед выходит маленькая Надя Пескова — очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками... — вспоминает Анастасия. — И в это момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!»





В беременность Анастасию поддерживали родные — только они знали о том, что актриса готовится стать многодетной мамой. Муж Петр был на седьмом небе от счастья и очень переживал за любимую. Взрослым детям артистка рассказала, когда была на пятом месяце. Анна на тот момент была в Нью-Йорке, а Майкл в Москве. Он, по словам Анастасии, больше всех волновался за маму.





Родила Заворотнюк в подмосковной клинике. Вместе с ней в роддом поехали муж Петр и сын Майкл. Когда Мила появилась на свет, они держали её на руках по очереди. А Анна познакомилась с младшей сестрой только три месяца спустя, когда приехала в Москву. Анастасия рассказывает, что малышка купается в любви: дочка стала главным центром в доме звездной пары. «У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар!» — рассказала Анастасия Hello.



