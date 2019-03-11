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Болгарская Euroins покупает страховую компанию в Беларуси
Крупная болгарская страховая группа Euroins Insurance Group приобретет четыре компании, принадлежащие немецкой Ergo, в Беларуси, Румынии и Чехии.
Об этом говорится в пресс-релизе EIG, в котором также уточняется, что в нашей стране речь идет об одном предприятии, которое занимается страхованием жизни.
Обе стороны уже подписали соглашение, и сделка будет завершена после ее одобрения соответствующими регулирующими органами в странах присутствия.
По условиям договора, EIG приобретет все акции в четырех подразделениях Ergo, включая право собственности на контракты с сотрудниками, клиентский портфель и ИТ-системы.
Покупка совершена в рамках стратегии расширения присутствия компании в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ, «предлагающих большой потенциал для роста».
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Крупная болгарская страховая группа Euroins Insurance Group приобретет четыре компании, принадлежащие немецкой Ergo, в Беларуси, Румынии и Чехии.
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