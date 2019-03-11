Болгарская Euroins покупает страховую компанию в Беларуси

Об этом говорится в пресс-релизе EIG, в котором также уточняется, что в нашей стране речь идет об одном предприятии, которое занимается страхованием жизни.





Обе стороны уже подписали соглашение, и сделка будет завершена после ее одобрения соответствующими регулирующими органами в странах присутствия.





По условиям договора, EIG приобретет все акции в четырех подразделениях Ergo, включая право собственности на контракты с сотрудниками, клиентский портфель и ИТ-системы.





Покупка совершена в рамках стратегии расширения присутствия компании в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ, «предлагающих большой потенциал для роста».