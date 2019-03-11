Будут ли сносить частный сектор в Минске?

пишет НН. Сивак считает, что предыдущие подходы к индивидуальной малоэтажной застройке были ошибочны,НН.





«Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная. Мы везде приступили к этому процессу, но он настолько медленный и тянется годами, что люди возмущаются уже не только сносом, но и тем, почему не сносят. Определенности нет», — сказал он.





По словам мэра, минчане поднимали эти вопросы в том числе во время личных приемов граждан, и по Сельхозпоселку уже приняты решения.





«На сегодняшний день мы процесс сноса приостановили. Точечно рассматриваем другие городские территории, где-то такие решения будут тиражироваться», — отметил Анатолий Сивак.



