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Будут ли сносить частный сектор в Минске?

12.03.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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В Минске до конца года определятся с дальнейшими шагами в отношении частного сектора, сообщил мэр Минска Анатолий Сивак в интервью каналу «Беларусь 1».

Сивак считает, что предыдущие подходы к индивидуальной малоэтажной застройке были ошибочны, пишет НН.

«Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная. Мы везде приступили к этому процессу, но он настолько медленный и тянется годами, что люди возмущаются уже не только сносом, но и тем, почему не сносят. Определенности нет», — сказал он.

По словам мэра, минчане поднимали эти вопросы в том числе во время личных приемов граждан, и по Сельхозпоселку уже приняты решения.

 «На сегодняшний день мы процесс сноса приостановили. Точечно рассматриваем другие городские территории, где-то такие решения будут тиражироваться», — отметил Анатолий Сивак.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске до конца года определятся с дальнейшими шагами в отношении частного сектора, сообщил мэр Минска Анатолий Сивак в интервью каналу «Беларусь 1».
 
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