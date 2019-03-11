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Помпео: РФ и Куба причастны к кризису в Венесуэле

12.03.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Российская госкомпания вопреки санкциям США продолжает закупать венесуэльскую нефть, почеркнул глава Госдепа.


Госсекретарь США Майкл Помпео

Российская госкомпания вопреки санкциям США продолжает закупать венесуэльскую нефть, почеркнул глава Госдепа.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро.

"Российская нефтяная госкомпания Роснефть продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава Роснефти Игорь Сечин продолжает спасать режим", − заявил Помпео в понедельник, 11 марта, в Вашингтоне.

Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.

По словам Помпео, Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму − материальную и политическую поддержку.

"Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам", − указал глава Госдепартамента США.

Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, указав на социалистическую сущность его правительства.

По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай. Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался, сказал Помпео журналистам.

Ранее в тот же день Минфин США внес в санкционный списокроссийско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк со штаб-квартирой в Москве.

Решение принято из-за "материальной поддержки, спонсирования или обеспечения финансированием" венесуэльской PDVSA.


 
 
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Российская госкомпания вопреки санкциям США продолжает закупать венесуэльскую нефть, почеркнул глава Госдепа.
 
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