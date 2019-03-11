Помпео: РФ и Куба причастны к кризису в Венесуэле





Госсекретарь США Майкл Помпео





Российская госкомпания вопреки санкциям США продолжает закупать венесуэльскую нефть, почеркнул глава Госдепа.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро.





"Российская нефтяная госкомпания Роснефть продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава Роснефти Игорь Сечин продолжает спасать режим", − заявил Помпео в понедельник, 11 марта, в Вашингтоне.





Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.





По словам Помпео, Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму − материальную и политическую поддержку.





"Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам", − указал глава Госдепартамента США.





Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, указав на социалистическую сущность его правительства.





По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай. Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался, сказал Помпео журналистам.





Ранее в тот же день Минфин США внес в санкционный списокроссийско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк со штаб-квартирой в Москве.





Решение принято из-за "материальной поддержки, спонсирования или обеспечения финансированием" венесуэльской PDVSA.



