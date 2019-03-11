За нападение на инкассатора брестчанин получил 7 лет колонии

Брестчанин напал на инкассатора, когда тот шел из центра банковских услуг, расположенном на проспекте Машерова, к служебной машине. Это произошло вечером 27 ноября. Мужчина повалил его на землю и стал наносить удары электрошокером, вырывая сумку с деньгами. В ней находилась иностранная и национальная валюта на 195 тысяч белорусских рублей.

В конечном счете злоумышленнику удалось завладеть сумкой с наличностью. Однако когда он попытался скрыться, инкассаторы его догнали и задержали. Мужчина на допросе заявил, что идея ограбить инкассаторов пришла к нему из-за долгов, в том числе по кредитам. Он тщательно подготовился к совершению преступления: узнал в интернете, как работают инкассаторы, осмотрел банки, приобрел электрошокер и арендовал квартиру, где он должен был переодеться после нападения.

Суд признал брестчанина виновным в покушении на открытое похищение имущества, соединенное с неопасным для жизни и здоровья потерпевшего насилием, совершенное в особо крупном размере, и приговорил его к 7 годам колонии усиленного режима. Также у него конфискуют имущество.