﻿ За нападение на инкассатора брестчанин получил 7 лет колонии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За нападение на инкассатора брестчанин получил 7 лет колонии

12.03.2019 07:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
33-летнего жителя Бреста, который в ноябре прошлого года напал на инкассатора и отобрал у него сумку с деньгами на 195 тысяч белорусских рублей, приговорен к семи года лишения свободы. Такой вердикт вынес суд Ленинского района Бреста.

Брестчанин напал на инкассатора, когда тот шел из центра банковских услуг, расположенном на проспекте Машерова, к служебной машине. Это произошло вечером 27 ноября. Мужчина повалил его на землю и стал наносить удары электрошокером, вырывая сумку с деньгами. В ней находилась иностранная и национальная валюта на 195 тысяч белорусских рублей.
 
В конечном счете злоумышленнику удалось завладеть сумкой с наличностью. Однако когда он попытался скрыться, инкассаторы его догнали и задержали. Мужчина на допросе заявил, что идея ограбить инкассаторов пришла к нему из-за долгов, в том числе по кредитам. Он тщательно подготовился к совершению преступления: узнал в интернете, как работают инкассаторы, осмотрел банки, приобрел электрошокер и арендовал квартиру, где он должен был переодеться после нападения.
 
Суд признал брестчанина виновным в покушении на открытое похищение имущества, соединенное с неопасным для жизни и здоровья потерпевшего насилием, совершенное в особо крупном размере, и приговорил его к 7 годам колонии усиленного режима. Также у него конфискуют имущество.
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летнего жителя Бреста, который в ноябре прошлого года напал на инкассатора и отобрал у него сумку с деньгами на 195 тысяч белорусских рублей, приговорен к семи года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ради страховки: в Словении женщина отрезала себе часть руки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика