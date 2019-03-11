Ради страховки: в Словении женщина отрезала себе часть руки

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Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила местная полиция.

Отмечается, что дела о мошенничестве возбуждены в отношении 21-летней "пострадавшей", а также трех мужчин в возрасте 29, 58 и 63 лет.

Им грозит от одного до восьми лет тюрьмы.

Следствие установило, что подозреваемые спланировали преступление в конце прошлого года, заключив соглашения от несчастного случая с пятью страховыми компаниями.

После первых взносов по полисам страхования женщина в начале этого года намеренно отрезала себе руку, инсценировав это как несчастный случай при резке веток циркулярной пилой.

Ее 63-летний сообщник оказал первую помощь после инцидента и вызвал медиков. Отсеченную конечность он умышленно забыл на месте происшествия.

В итоге часть руки в больницу доставили полицейские и врачам удалось ее пришить. Тем самым женщину спасли от полной нетрудоспособности.

Если бы мошенничество удалось, женщина могла рассчитывать на компенсацию в 383 тысячи евро и свыше трех тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности.



