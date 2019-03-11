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Ради страховки: в Словении женщина отрезала себе часть руки
Жительница города Любляны в Словении отрезала себе часть руки выше запястья, чтобы получить 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненное пособие по инвалидности.
Фото: pixabay.com
Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила местная полиция.
Отмечается, что дела о мошенничестве возбуждены в отношении 21-летней "пострадавшей", а также трех мужчин в возрасте 29, 58 и 63 лет.
Им грозит от одного до восьми лет тюрьмы.
Следствие установило, что подозреваемые спланировали преступление в конце прошлого года, заключив соглашения от несчастного случая с пятью страховыми компаниями.
После первых взносов по полисам страхования женщина в начале этого года намеренно отрезала себе руку, инсценировав это как несчастный случай при резке веток циркулярной пилой.
Ее 63-летний сообщник оказал первую помощь после инцидента и вызвал медиков. Отсеченную конечность он умышленно забыл на месте происшествия.
В итоге часть руки в больницу доставили полицейские и врачам удалось ее пришить. Тем самым женщину спасли от полной нетрудоспособности.
Если бы мошенничество удалось, женщина могла рассчитывать на компенсацию в 383 тысячи евро и свыше трех тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности.
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Жительница города Любляны в Словении отрезала себе часть руки выше запястья, чтобы получить 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненное пособие по...
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