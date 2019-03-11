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Ради страховки: в Словении женщина отрезала себе часть руки

12.03.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Жительница города Любляны в Словении отрезала себе часть руки выше запястья, чтобы получить 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненное пособие по инвалидности.


Фото: pixabay.com


Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила местная полиция.
 
Отмечается, что дела о мошенничестве возбуждены в отношении 21-летней "пострадавшей", а также трех мужчин в возрасте 29, 58 и 63 лет.
 
Им грозит от одного до восьми лет тюрьмы. 
 
Следствие установило, что подозреваемые спланировали преступление в конце прошлого года, заключив соглашения от несчастного случая с пятью страховыми компаниями.
 
После первых взносов по полисам страхования женщина в начале этого года намеренно отрезала себе руку, инсценировав это как несчастный случай при резке веток циркулярной пилой.
 
Ее 63-летний сообщник оказал первую помощь после инцидента и вызвал медиков. Отсеченную конечность он умышленно забыл на месте происшествия.
 
В итоге часть руки в больницу доставили полицейские и врачам удалось ее пришить. Тем самым женщину спасли от полной нетрудоспособности.
 
Если бы мошенничество удалось, женщина могла рассчитывать на компенсацию в 383 тысячи евро и свыше трех тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности.


 
 
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Жительница города Любляны в Словении отрезала себе часть руки выше запястья, чтобы получить 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненное пособие по...
 
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