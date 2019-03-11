В чем Беларусь превосходит западные страны, а в чем отстает от африканских?

выявил 5 рейтингов, в которых Беларусь среди лучших, 5 рейтингов, в которых Беларусь среди худших и 2, позиция по которым не весьма понятна. В нем рассказывается, на каких позициях Беларусь находится в международных рейтингах и в чем причина данных позиций. В частности, BISS5 рейтингов, в которых Беларусь среди лучших, 5 рейтингов, в которых Беларусь среди худших и 2, позиция по которым не весьма понятна.





5 вещей, в которых мы — одни из лучших





Политическая трансформация: В течение 2016 — 2018 годов в Беларуси произошел самый большой из среды всех стран постсоветской Евразии прогресс в плане политической трансформации.





Спрос на демократию: В плане принятия демократии-как-идеи Беларусь опережает Польшу, Хорватию и Черногорию и находится приблизительно на том же уровне, что Франция.





Установка на общее благо: Беларусь превосходит Финляндию, Италию и почти все южноевропейские стран по показателю установки на общее благо.





Внутригосударственная автономия: Беларусь превосходит Швейцарию и Великобританию по показателю «внутригосударственных автономии»





Женщины в третьем секторе: В плане участия женщин в АГС ситуация в Беларуси лучше, чем в Польше и приблизительно такая же, что в Швеции. Но … хуже, чем в Бенине или Монголии.





5 вещей, в которых мы — среди худших





Делиберативный процесс: В Беларуси самый худший из всех стран Европы показатель делиберативной культуры. Нас опережают также такие страны, как Вьетнам, Россия и Китай.





Стратегические компетенции элит: В аспекте стратегической приоритетизации Беларусь отстает даже от Таджикистана, Вьетнама и Замбии.





Академическая свобода и культурная экспрессия: В плане академической свободы и культурной экспрессии Беларусь немного опережает Россию и Казахстан, но отстает от Вьетнама, Афганистана и большинства африканских стран.





Построение консенсуса: Белорусы не умеют строить консенсус между собой. В этом плане мы находимся на 102 месте среди развивающихся стран и отстаем от таких стран, как Азербайджан, Афганистан, Россия, Вьетнам и Куба.





Инновационность в принятии решений: В плане инновационности и гибкости в принятии решений Беларусь находится в той же группе, что Азербайджан и Таджикистан и отстает от России, Турции, Руанды, Вьетнама





2 вещи, по которым нет ясности



