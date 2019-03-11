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В чем Беларусь превосходит западные страны, а в чем отстает от африканских?
Как Беларусь выглядит в международных рейтингах? Белорусский институт стратегических исследований (BISS) опубликовал детализированный обзор "В чем Беларусь превосходит западные страны, а в чем отстает от африканских?"
В нем рассказывается, на каких позициях Беларусь находится в международных рейтингах и в чем причина данных позиций. В частности, BISS
5 вещей, в которых мы — одни из лучших
Политическая трансформация: В течение 2016 — 2018 годов в Беларуси произошел самый большой из среды всех стран постсоветской Евразии прогресс в плане политической трансформации.
Спрос на демократию: В плане принятия демократии-как-идеи Беларусь опережает Польшу, Хорватию и Черногорию и находится приблизительно на том же уровне, что Франция.
Установка на общее благо: Беларусь превосходит Финляндию, Италию и почти все южноевропейские стран по показателю установки на общее благо.
Внутригосударственная автономия: Беларусь превосходит Швейцарию и Великобританию по показателю «внутригосударственных автономии»
Женщины в третьем секторе: В плане участия женщин в АГС ситуация в Беларуси лучше, чем в Польше и приблизительно такая же, что в Швеции. Но … хуже, чем в Бенине или Монголии.
5 вещей, в которых мы — среди худших
Делиберативный процесс: В Беларуси самый худший из всех стран Европы показатель делиберативной культуры. Нас опережают также такие страны, как Вьетнам, Россия и Китай.
Стратегические компетенции элит: В аспекте стратегической приоритетизации Беларусь отстает даже от Таджикистана, Вьетнама и Замбии.
Академическая свобода и культурная экспрессия: В плане академической свободы и культурной экспрессии Беларусь немного опережает Россию и Казахстан, но отстает от Вьетнама, Афганистана и большинства африканских стран.
Построение консенсуса: Белорусы не умеют строить консенсус между собой. В этом плане мы находимся на 102 месте среди развивающихся стран и отстаем от таких стран, как Азербайджан, Афганистан, Россия, Вьетнам и Куба.
Инновационность в принятии решений: В плане инновационности и гибкости в принятии решений Беларусь находится в той же группе, что Азербайджан и Таджикистан и отстает от России, Турции, Руанды, Вьетнама
2 вещи, по которым нет ясности
Беларусь – шаткое или устойчивое государство? iv>
По данным Центра системного мира (Center for Systemic Peace), который замеряет устойчивость государств (state fragility), следует, что Беларусь - одна из наименее хрупких стран в регионе. Она превосходит в этом плане Россию и Китай и находится на том же уровне, что США.
По состоянию на 2015 год показатель ее зыбкости составил всего «3» по 25-бальнай шкале. Такой же самый показатель в США. Беларусь опережает все постсоветские страны (за исключением балтийских) и некоторые страны Южной Европы. Индекс зыбкости в Китая - «6», в России, Украины, Казахстана и Туркменистана - по «9», в Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - по «12».
Однако, Fund for Peace, который замеряет шаткость с помощью 12 индикаторов, показывает другую картину. По состоянию на 2015 год индекс зыбкости составил почти «74» с 120 (где «0» - устойчивая, а «120» - полностью шаткая). В этом рейтинге Беларусь впредь опережает Россию ( «81»), Китай ( "75") и большинство постсоветских стран, но о сравнении с США здесь не может быть даже речи - индекс зыбкости США - «34».
Разница в данных может объясняться тем, что Fund for Peace индикаторами зыбкости считает также изъяны в сфере верховенства закона и нарушение прав человека, а Центр системного мира учитывает только способность преодоления внутрисистемных конфликтов.
Белорусский режим бьет общественных активистов или только ставит им подножку?
Из данных V-Dem следует, что в плане репрессий против гражданского общества ситуация в Беларуси приблизительно такая же, что и в Венгрии. Но ... намного хуже чем в Габоне и Ливии. По данным за 2017 г. показатель репрессий в Беларуси составил «2,27» (где «4» - отсутствие репрессий, а «0» - их повсеместность). Показатель для Венгрии - «2,29», для России - «2,04», для Турции - «0,88».
С индекса Freedom House вырисовывается несколько иная картина. Например в плане гражданских свобод Венгрия в 2017 г. набрала «44» пункта из «60»,
во время как Беларусь - всего «15». Причина в расхождениях может следовать из того, что гражданские свободы - понятие более широкое, чем свобода от репрессий против организаций гражданского общества.
Выводы
К рейтингам следует относиться также как к оценкам студентов. Оценки - это всего приблизительное и довольно условное отображение уровня знаний и компетенций. Существуют различного рода процедуры, которые минимализируют субъективный фактор, но они никогда не гарантируют абсолютно надежности количественных оценок. Что-то подобное происходит и с рейтингами. Рейтинги, которые были учтены в обзоре, были составлены сотнями экспертов в соответствии со строгими правилами, поэтому им можно доверять, но следует помнить, что они лишь приблизительно отражают реальное состояние вещей.
Из представленных в этом обзоре данных можно сделать следующие выводы:
1. Политическая трансформация в Беларуси - это нечто большее, чем пустой звук, но меньшее, чем новая эпоха. Хотя Freedom House, который смотрит на общественные процессы через призму прав человека, не фиксирует никакого улучшения, то все же есть основания такое улучшение констатировать. Белорусский режим уже на протяжении почти пяти лет, хоть потихоньку и с оглядкой, но работает над улучшением отношений с Западом, либерализирует экономику и реже прибегает к репрессивным мерам. Поэтому ничего удивительного, что ВТI зафиксировал довольно высокий показатель прогресса политической трансформации в Беларуси в 2016-2018 гг., а V-Dem - неплохой уровень сосуществования государства и ОГО.
2. Беларусь - это страна с сильным государством и высоким уровнем практической независимости. Сила государства - это амбивалентное явление. Эта мощь зачастую достигается ценой подавления инакомыслия и закостенелости государственных структур, но это также предпосылка предсказуемости и общественного строя. Так или иначе, такие экспертные центры, как ВТI склонны считать фактором прогресса не только расширение гражданских и политических свобод, но и консолидированности государственной власти и развитость ее структур.
«Арабская весна» или казус Центральноафриканской Республики показывают, что расширение свобод при слабости государственных структур может поставить под сомнение сам смысл этих свобод.
3. Беларусь - страна с низкой делиберативной культурой. В Беларуси очень низкий показатель делиберативной демократии, в частности аргументированного обоснования и уважения к контраргументов. Этот показатель коррелирует с низким показателем академической свободы, созидания консенсуса и стратегической приоритетизации. Все эти вещи - академическая свобода, дэлиберативная культура, создание консенсуса и стратегическое мышление - тесно взаимосвязаны и обусловливают друг друга.
Учитывая, что дэлиберация - это ключевой элемент открытого общества, текущее состояние вещей очень настораживает. Даже если наступит либерализация избирательного процесса, отсутствие навыков аргументированной дискуссии не позволит перейти к либеральной демократии.
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Как Беларусь выглядит в международных рейтингах? Белорусский институт стратегических исследований (BISS) опубликовал детализированный обзор "В чем Беларусь...
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