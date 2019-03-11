В Нью-Йорке перехватили крупнейшую за 25 лет партию кокаина









Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотик был доставлен в порт Нью-Йорка на корабле, который прибыл из Латинской Америки. Отмечается, что 60 мешков с кокаином были спрятаны в одном из контейнеров.





Стоимость партии оценивается в $77 млн.





Весь кокаин передали сотрудникам службе внутренней безопасности США для проведения расследования. Арестов, связанных с поставкой этой партии наркотиков, пока не было.