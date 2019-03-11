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В Нью-Йорке перехватили крупнейшую за 25 лет партию кокаина

12.03.2019 07:37 — Разное | Партизан  
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Погранично-таможенная служба США перехватили в Нью-Йорке партию кокаина весом 1450 кг, которая стала крупнейшей за последние 25 лет.



Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотик был доставлен в порт Нью-Йорка на корабле, который прибыл из Латинской Америки. Отмечается, что 60 мешков с кокаином были спрятаны в одном из контейнеров.

Стоимость партии оценивается в $77 млн.

Весь кокаин передали сотрудникам службе внутренней безопасности США для проведения расследования. Арестов, связанных с поставкой этой партии наркотиков, пока не было.

 
 
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Погранично-таможенная служба США перехватили в Нью-Йорке партию кокаина весом 1450 кг, которая стала крупнейшей за последние 25 лет.
 
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