Реал объявил о возвращении Зидана

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Как сообщает официальный сайт испанского клуба, совет директоров принял решение расторгнуть контракт с теперь уже бывшим рулевым Сантьяго Солари.





Реал согласовал с Зиданом соглашение на три сезона - до 30 июня 2022-го года. Французский специалист возглавит команду уже сейчас.





Примечательно, что королевский клуб предложил Солари, который был назначен наставником осенью 2018-го года, остаться в своей структуре.





На днях СМИ узнали, что руководство Реала приняло решение уволить Солари после вылета команды из Лиги чемпионов, которую она выигрывала в течение трех последних лет подряд под руководством Зидана.





Ранее появилась информация, что клуб якобы обсуждает со своим бывшим наставником Жозе Моуриньо возможность его возвращения.



