﻿ Реал объявил о возвращении Зидана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реал объявил о возвращении Зидана

12.03.2019 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Реал объявил о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.



Фото Reuters

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, совет директоров принял решение расторгнуть контракт с теперь уже бывшим рулевым Сантьяго Солари.

Реал согласовал с Зиданом соглашение на три сезона - до 30 июня 2022-го года. Французский специалист возглавит команду уже сейчас.

Примечательно, что королевский клуб предложил Солари, который был назначен наставником осенью 2018-го года, остаться в своей структуре.

На днях СМИ узнали, что руководство Реала приняло решение уволить Солари после вылета команды из Лиги чемпионов, которую она выигрывала в течение трех последних лет подряд под руководством Зидана.

Ранее появилась информация, что клуб якобы обсуждает со своим бывшим наставником Жозе Моуриньо возможность его возвращения.


 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реал объявил о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест-драйв новой Audi A6. Гибридный планшет с функцией автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика