|
Реал объявил о возвращении Зидана
Реал объявил о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.
Фото Reuters
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, совет директоров принял решение расторгнуть контракт с теперь уже бывшим рулевым Сантьяго Солари.
Реал согласовал с Зиданом соглашение на три сезона - до 30 июня 2022-го года. Французский специалист возглавит команду уже сейчас.
Примечательно, что королевский клуб предложил Солари, который был назначен наставником осенью 2018-го года, остаться в своей структуре.
На днях СМИ узнали, что руководство Реала приняло решение уволить Солари после вылета команды из Лиги чемпионов, которую она выигрывала в течение трех последних лет подряд под руководством Зидана.
Ранее появилась информация, что клуб якобы обсуждает со своим бывшим наставником Жозе Моуриньо возможность его возвращения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реал объявил о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)