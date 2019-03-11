Как раскрепоститься в постели? 6 вещей, которых молодые парни боятся в сексе

Секс для парня — это бочка меда, в которой периодически попадаются ложки дегтя: то не знаешь, как подступиться к девушке, то не можешь понять, как сделать всё хорошо. Отдельный пункт — мужские страхи: мы спросили у молодых парней, чего они боятся в постели. Напомним, про страхи девчонок мы уже поговорили . Спойлер: оказывается, кое-что у противоположных полов совпадает. Может, не такие уж мы и разные?

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По полочкам все раскладывает психотерапевт, сексолог центра «Нордин» Николай Хвощинский.

Страх первый: отсутствие эрекции

Разговоры закончились, поцелуи позади, прелюдия тоже — пора переходить к эндшпилю. Но вот беда: стратегически важная часть тела не подчиняется приказам: эрекция никак не наступает, партнерша явно не в восторге от таких проволочек — и долгожданный секс может вообще не произойти.

Что говорят парни

Сергей: «Со своей нынешней девушкой я начал встречаться в середине 2018-го, а первый секс у нас случился только две недели назад — да, „мариновала“ она меня довольно долго. Я ее люблю, поэтому терпел, но секса ждал сильно: настолько сильно, что в самый ответственный момент у меня не встал. Наверное, это все из-за волнения: все-таки мы очень долго к этому шли, и все последующие разы были нормальными, но после этого случая у меня возникла фобия, мол, а если в следующий раз тоже не встанет или у меня вообще какая-нибудь импотенция разовьется?»

Никита: «Я слышал, что такое бывает из-за стресса: типа ты очень много работаешь, устаешь, а потом сил даже на секс не остается, поэтому у тебя там все вялое. Со мной такого не было, но я думаю об этом каждый раз, когда занимаюсь сексом с новой девушкой: вдруг именно сейчас у меня случится „осечка“? Что делать-то в этом случае?»

Что отвечает сексолог

— В молодом возрасте причиной отсутствия эрекции может быть волнение и отсутствие опыта. Еще на парня влияет информация, мол, настоящий мужчина должен быть готов к сексу в любую минуту, он должен хотеть этого всегда — в этом мужская сила. Этот «образ мужика» висит над головой у парня, и чтобы быть мужчиной, нужно быть сильным в сексе: грубо говоря, если в этом деле что-то не получилось, значит, ты уже не мужик.



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В первый раз всегда будет страшно, как бы вы ни вычитывали информацию в интернете. Еще многое зависит от партнерши: вообще, в сексе я бы парням советовал не выпендриваться: если у тебя отношения с девушкой, то скажи, что ты волнуешься — не стыдно бояться, стыдно лгать. Не забывайте, что девушке еще нужна нежность — предварительные ласки очень важны, потому что ты и партнерше приятно сделаешь, и сам за это время успокоишься, и у тебя будет нормальная, стабильная эрекция.

В принципе, принять какие-то стимулирующие таблетки можно: чтобы усилить свои возможности, чтобы подстраховаться — главное ознакомиться с противопоказаниями. Но страх может перебить эффект таблеток: стимуляторы помогают, но в первую очередь нужно разобраться с тем, что творится в голове.

Страх второй: боязнь «залета»

Вроде и презервативом вооружился, и девушка противозачаточные таблетки принимает, а кончать все равно страшно — становиться папой совсем не хочется. И ты вроде не то чтобы маленький, но в голове витают те же вопросы, что и у школьника: какие контрацептивы нужно купить и что делать, чтобы через девять месяцев после секса не качать люльку?

Что говорят парни

Саша: «Если честно, перспектива отцовства меня настолько не воодушевляет, что я предпочитаю мастурбацию сексу: рука точно никого не родит. Я не пользовался презервативом в прошлых отношениях (девушка пила противозачаточные), но как мне узнать, что она пьет их постоянно? Вдруг она забыла принять таблетку и у нас будет ребенок, а то и два?»



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Артем: «Иногда презерватива под рукой нет, а вероятность секса есть — не будешь же ты от него отказываться? Но я так и не понял, как работает женский организм: я слышал, что даже если ты не кончил внутрь, девушка может забеременеть от смазки, и то, что ты вовремя достал, вообще никак ситуации не поможет: для зачатия хватит предсеменной жидкости. Поэтому да, стремно — папкой из-за одного раза становиться не хочется».

Что говорит сексолог

— Семя может выйти чуть раньше, чем ты успеешь ощутить подступающий оргазм, или ты можешь увлечься и не уловить момент: это ж как щелчок, можно просто не успеть. Прерванный половой акт — это ненадежный способ: во-первых, можно просто не успеть прервать секс, а во-вторых это напрягает и тебя, и партнершу: часть ее сознания будет постоянно контролировать ситуацию и напоминать ей о том, что ты должен выйти из нее. И парню тоже придется напрягаться и себя контролировать, а тут нужно все делать расслабленно. (Впрочем, мы уже упоминали это в прошлом материале. — Прим. TUT.BY).

Секс — это как хорошая езда на лыжах: отдавайся этому делу полностью, а когда начинаешь все контролировать, появляется напряжение. Поэтому лучше использовать презерватив, это самый надежный способ контрацепции. Презерватив может подвести тебя только в том случае, если он порвется или соскочит, в ином случае презерватив никогда не пропускает сперматозоид.



Фото: pixabay.com

Страх третий: быстрый оргазм

В отряд «скорострелов» никому не хочется: парни рассчитывают на продолжительное удовольствие, но в большинстве случаев их сил хватает минут на семь. Окей, тебе-то хорошо, а вот твою партнершу такой «спринт» может разочаровать. Возникает вопрос: есть ли жизнь после трехминутного секса?

Что говорят парни

Костя: «Отстойно, когда ты создаешь себе образ мачо, а в итоге „выстреливаешь“ за несколько минут — ты ж перед сексом строишь из себя героя, а в итоге получается пшик. И вот если ты один раз в „пятиминутку“ уложился, то все последующие разы превращаются в игру „кто дольше“: о себе и о партнерше ты вообще не думаешь, а только на часы поглядываешь — сколько там времени прошло, минут десять набралось?»

Саша: «Вот девушка ради тебя красится, наряжается, зовет к себе, наводит романтику, а ты раз — и оцениваешь все ее старания в две минуты секса. При таком раскладе тебе не только перед девушкой стыдно: сам себе противен, потому что все, что ты смог, — это какие-то жалкие две минуты. Страх — это логичное чувство, когда оргазм подступает на самом старте: вдруг партнершу оскорбит такой прикол и больше секса между вами вообще не будет?»



Фото: burst.shopify.com

Что говорит сексолог

— По стандартам медицины, секс, длящийся больше минуты, уже считается нормальным. Вообще, минута — это не так и мало, но тут нужно ориентироваться на партнершу: желательно, чтобы ваши оргазмы были близко друг к другу. Если партнерша недовольна и ей явно маловато, то половой акт можно продлить — это, к примеру, можно сделать с помощью прелюдии. Кстати, с регулярной половой жизнью длительность секса увеличивается: если секс редкий, раз в месяц, то половые акты будут оставаться короткими, а если секс происходит раз в неделю, то его продолжительность будет расти.

Еще нужно беречь себя от инфекций: они могут отразиться на длительности полового акта. Иногда дело может быть в физиологии: крайняя плоть, которая не сдвигается с головки члена, может вызвать раздражение, из-за чего парень будет быстро кончать. Такими вопросами занимаются урологи.

Секс в порно, который идет минут сорок, — это постановка, где идет наложение звука. После десятиминутного секса возбуждение остается на одном уровне — оно не будет расти, человек будет двигаться «на автомате», а потом просто устанет. Один польский сексолог разработал хорошую формулу: 15 минут предварительных ласк, 10 минут самого секса — прекрасно, это отличное времяпрепровождение.

Страх четвертый: партнерша рассмеется над моим членом

Каждый парень хочет владеть аккуратным, прямым членом сантиметров эдак в двадцать, но у природы свои правила. Итог: в наших штанах красуются разнокалиберные органы разной степени кривизны и толщины. Мы-то к ним привыкли, но никогда не знаешь, какие чувства нестандартный пенис вызовет у партнерши. Вдруг она засмеется или вообще не захочет к нему прикасаться?



Фото: isorepublic.com

Что говорят парни

Кирилл: «Вот в порно у всех члены сантиметров по 20−25, здоровенные, как дубинки. А у тебя в штанах в лучшем случае сантиметров 16 — что с ними вообще делать? Девушки ведь тоже смотрят порно: наверное, у них есть какие-то ожидания, и мне видеть в их глазах разочарование совсем не хочется».

Максим: «У моего члена непривычная форма: он длинный, но тонкий. Это мне никак не мешает, да и упреков в его сторону я не слышал, но вдруг я когда-нибудь обломаюсь из-за того, что девушке он покажется смешным?»

Что говорит сексолог

— Бывают проблемы эндокринной системы, когда человеку просто не хватает гормонов, из-за чего член действительно может быть маленьким. Но анатомический маленький — это меньше трех сантиметров в спокойном состоянии, а другие размеры не считаются маленькими: если он у тебя в рамках 10−13 сантиметров, то будь спокоен. Вообще, зачем тебе член в двадцать сантиметров, если женская вагина в глубину намного меньше?

Член может быть искривлен, но женщины на это не жалуются — если, конечно, он не искривлен настолько, что само вхождение невозможно — тут уже нужны оперативные вмешательства. А так член может быть накренен в какую-то сторону, но в сексе это непринципиально: не нужно загонятся по этому поводу.

Страх пятый: отсутствие интереса у партнерши

Обидно, когда ты в постели выкладываешься на все 100%, а максимальная реакция твоей девушки — это дыхание. Тоска в глазах, отсутствие инициативы, равнодушие и быстрые взгляды в сторону часов — вот четыре всадника Апокалипсиса, способные испортить любой секс.

Что говорят парни

Дима: «Страшно наткнуться на то самое „бревно“, над которым ты кружишь битый час, а оно вообще никак не реагирует. Секс как бы есть, но какой в нем смысл, если для девушки это такая же будничная ерунда, как стрика или мытье посуды?»



Фото: pixabay.com

Олег: «Неприятно стукаться о ледяную стену: хочется тепла, страсти, а не приевшихся фрикций в миссионерской позе. Вообще, для меня секс — это один из главных факторов в отношениях, и если девушка в постели похожа на манекен, то мне такие отношения не нужны, мучить себя я не хочу».

Что говорит сексолог

— Если вы не видите от партнерши ответной реакции, надо девушку разогреть. Есть разные темпераменты: некоторые просто следят за тем, что делает парень — они изучают партнера, тестируют его. Вообще не нужно на кого-то одного оставлять всю инициативу: пусть ее берет тот, кого сейчас прет. Если тебя поперло, а девушка чем-то озадачена, не спеши: сделай ей массаж, посмотрите видео нормальное, пошепчи ей что-нибудь ласковое — она разогреется и все будет нормально.

Пассивное поведение говорит о том, что в данный момент человек в секс не включен — он просто выполняет какую-то функцию. Если девушка холодна в постели, то это какой-то косвенный показатель отношения к партнеру: насколько он ей интересен, насколько она проникается чувствами. Если она холодна, подумай, может ей вообще не нужны отношения с тобой?

Страх шестой: болячки

Сифилис, хламидиоз и ВИЧ — штуки, которые можно с легкостью подцепить при незащищенном сексе. Но сможет ли презерватив обеспечить стопроцентную защиту или некоторым болезням не страшны латексные стенки?

Что говорят парни

Никита: «Я слышал, что ниндзя в Японии смазывали свои мечи слюной: типа в ней столько бактерий, что они не хуже яда убивают. Не в курсе, насколько наша слюна ядовита, но знаю, что некоторые болезни можно подцепить при поцелуе. Что ж тогда можно поймать во время секса?»



Фото: pixabay.com

Илья: «Если с классическим сексом все более-менее понятно, то как обстоят дела с анальным сексом? А с оральным сексом? Знакомый говорил, что минет тоже нужно делать в презервативе, но тут же вообще весь кайф пропадает, чувствительность раза в три падает. Так что дилемма: вроде и удовольствие получить хочется, но цеплять какой-нибудь сифак вообще желания нет».

Что говорит сексолог

— Для анального секса точно нужен презерватив — кишечная флора отличается от вагинальной, и зачем себе в мочевые пути пускать какую-нибудь кишечную палочку? А для занятий оральным сексом презерватив нужен, если вы занимаетесь им с новым партнером. Есть тонкие презервативы, предназначенные для таких ситуаций.

Если у человека есть герпес, то его можно подхватить при обычном поцелуе, а если вы делаете кунилингус человеку с проявлениями сифилиса на половых органах, то можно прямо получить инфекционных возбудителей. Убедитесь, что у партнерши нет каких-то язвочек или высыпаний: если они есть, то вы точно что-то подхватите. Постоянные партнеры могут обследоваться на предмет инфекций, передаваемых половых путем, — просто чтобы понимать, что они друг для друга безопасны.

Кстати, тот же презерватив защищает и от ВИЧ: не доказано, что вирус может через него проникнуть. Противозачаточные таблетки защищают только от беременности, а от инфекции они защиты не дают.