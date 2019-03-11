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В Гомеле задержали парня за стрельбу из пневматики в колледже

12.03.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле задержали парня за стрельбу из пневматики в колледже
МВД Республики Беларусь

18-летний учащийся купил пневматический пистолет у знакомого, после чего в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей. Пострадавших нет.

Хулиганство напрямую связано не только с воспитанием парня, но и с его взглядами и убеждениями: он - один из лидеров околофутбольной неонацистской группировки, приверженец и распространитель идей фашизма, сообщили в МВД.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

Предполагается, что злоумышленник и еще несколько сокурсников могли быть причастны к совершению ряда других правонарушений: мошенничеств, краж и т.д. Эта информация проверяется. 

В Гомеле задержали парня за стрельбу из пневматики в колледже
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