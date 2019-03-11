В Гомеле задержали парня за стрельбу из пневматики в колледже

18-летний учащийся купил пневматический пистолет у знакомого, после чего в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей. Пострадавших нет.
Хулиганство напрямую связано не только с воспитанием парня, но и с его взглядами и убеждениями: он - один из лидеров околофутбольной неонацистской группировки, приверженец и распространитель идей фашизма, сообщили в МВД.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.
Предполагается, что злоумышленник и еще несколько сокурсников могли быть причастны к совершению ряда других правонарушений: мошенничеств, краж и т.д. Эта информация проверяется.