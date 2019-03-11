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Жабчицкий и Пинский психоневрологические дома-интернаты предлагают услуги по краткосрочному проживанию
12.03.2019 — Разное | Полесская правда
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ГУ «Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» предлагают услуги по краткосрочному проживанию
Услуга краткосрочного проживания (до одного месяца, но не более трех раз в календарном году) оказывается всеми домами-интернатами в соответствии с перечнем медицинских показаний и противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания на платной основе.
По вопросу предоставления услуги краткосрочного проживания необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите горрайисполкома по месту жительства.
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