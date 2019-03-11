Жабчицкий и Пинский психоневрологические дома-интернаты предлагают услуги по краткосрочному проживанию

ГУ «Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» предлагают услуги по краткосрочному проживанию



Услуга краткосрочного проживания оказывается в целях предоставления родителям, членам семьи или лицам, осуществляющим уход за инвалидом, возможности для отдыха, восстановления сил или решения различных социально-бытовых вопросов.

Услуга краткосрочного проживания (до одного месяца, но не более трех раз в календарном году) оказывается всеми домами-интернатами в соответствии с перечнем медицинских показаний и противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания на платной основе.

Оплата производится с учетом фактических расходов на содержание гражданина в порядке, установленном заключаемым с домом-интернатом договором возмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги.

По вопросу предоставления услуги краткосрочного проживания необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите горрайисполкома по месту жительства.