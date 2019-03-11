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Почему болит голова и тошнит, когда меняется погода

12.03.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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«Причина — метеочувствительность, — объясняет „АиФ“ врач-методист Александр Горячев. — Такое состояние возникает как реакция на колебания атмосферного давления, перепады температуры, смену сезонов, различные фазы Луны, магнитные бури».


Фото: unsplash.com

— Метеочувствительными чаще бывают младенцы до года, женщины любого возраста, мальчики-подростки, пожилые люди. Возникает погодная зависимость также из-за избыточной массы тела, нарушения функций эндокринных желез, гиповитаминоза, нарушений иммунитета, перенесенной черепно-мозговой травмы, переломов, различных хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и лёгочной систем.

При резкой смене погоды кровь сгущается, в результате нарушается ее циркуляция, и мозг испытывает недостаток кислорода. Поэтому появляются общая слабость, сонливость, упадок сил, скачки давления, головные боли, бессонница, приступы стенокардии. У людей, перенесших травмы, болят суставы и места переломов.

Людям, болезненно реагирующим на обстановку за окном, рекомендуют избегать физических и умственных перегрузок, не злоупотреблять жирной и сладкой пищей, исключить любые виды алкоголя. Можно принять успокаивающие средства, например, валериану.

Страдающим каким-либо хроническим недугом и метеочувствительным людям необходимо всегда иметь при себе лекарственные препараты, которые используются при обострении основного заболевания, и принимать их при изменении погодных условий".

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Такое состояние возникает как реакция на колебания атмосферного давления, перепады температуры, смену сезонов, различные фазы Луны, магнитные бури.
 
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