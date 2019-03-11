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В Гомельском районе ВАЗ врезался в маршрутку: один человек погиб, трое - пострадали

12.03.2019 08:35 — Разное | Tut.by  
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В Гомельском районе ВАЗ-2110 врезался в маршрутку. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир — пострадала. Также были госпитализированы два пассажира маршрутного такси. Об этом сообщает издание Progomel.by.


Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Авария произошла в понедельник, 11 марта, примерно в 20.00 на трассе М-10, неподалеку от деревни Прибор.

46-летний водитель ВАЗ-2110 двигался со стороны Речицы в направлении Гомеля. Во время движения водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль в неуправляемом заносе выбросило обратно на свою полосу движения, где в этот момент ехало маршрутное такси Mercedes Sprinter под управлением 45-летнего водителя, которое осуществляло перевозку пассажиров по маршруту «Гомель-Речица».

Водителя ВАЗ зажало в автомобиле, его достали спасатели. Медики констатировали смерть мужчины — травмы оказались не совместимы с жизнью. 30-летнюю пассажирку легкового автомобиля доставили в больницу.

В маршрутке в момент столкновения находились 17 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась двум из них — 30-летней женщине и 54-летнему мужчине.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водителя ВАЗ зажало в автомобиле, его достали спасатели. Медики констатировали смерть мужчины - травмы оказались не совместимы с жизнью.
 
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