ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро обещает одержать победу в "войне за электричество"

12.03.2019 08:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии, ответственность за которые он возлагает на США,

"Агрессия и атаки со стороны империалистов (США - ИФ) не сломят готовность народа Венесуэлы к сопротивлению. Нам удавалось выстоять против попыток госпереворотов, против связанные с нефтяной промышленностью саботажей, против беспорядков и попыток отнять у нас суверенитет. И можете быть уверены, что теперь мы одержим победу в войне за электричество", - написал он в Twitter.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались крайне масштабные отключения электроэнергии, продолжающиеся, до сих пор. Власти сообщили, что по их данным причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников во вторник провести акцию протеста в связи с отключениями электричества.

"Завтра в три часа дня - выходите все на улицу", - сказал он, выступая перед контролируемой оппозицией Национальной ассамблеей Венесуэлы.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сморгонские пограничники задержали на границе с Литвой разыскиваемого россиянина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика