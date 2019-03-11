В БГУ открывается кабинет греческой филологии

Кабинет греческой филологии откроют 12 марта в БГУ. Торжественная церемония состоится на филологическом факультете накануне Дня независимости Греции, который празднуется 25 марта, сообщили в пресс-службе БГУ.

Ожидается, что в мероприятии примут участие Почетный консул Греции в Беларуси Павел Топузидис, ректор БГУ Андрей Король, декан филологического факультета Иван Ровдо, заведующая кафедрой классической филологии Ольга Прокопчук, преподаватели и студенты БГУ.

Кабинет греческой филологии создан при поддержке Почетного консульства Греции в Минске. Он будет функционировать для подготовки студентов специальности "Классическая филология" по дисциплинам: "Древнегреческий язык", "История древнегреческого языка", "Новогреческий язык", "Древнегреческий язык и авторы", "Латинский язык", "История зарубежной литературы (античная литература)" и др.

Аудитория многофункциональна и оснащена современными мультимедийными устройствами, на которых студенты смогут просматривать обучающие тематические фильмы и презентации. Кроме того, благодаря использованию в интерьере модульной мебели, здесь можно проводить не только традиционные занятия, но и организовывать работу по группам. Интерьер легко изменятся в зависимости от формы семинаров.

Кабинет наполнен греческой атрибутикой. Здесь размещена карта Греции, коллаж с ее достопримечательностями, учебная литература и миниатюра персонажа гомеровской Одиссеи – Троянского коня. Также, стендовые панели с греческим алфавитом и спряжениями глаголов станут для студентов подсказкой в обучении. При новой аудитории будет работать комната самоподготовки, где студенты смогут выполнять задания к предстоящим занятиям на своих планшетах или ноутбуках.

В рамках торжественной церемонии прозвучит белорусский и греческий гимны. Также все участники мероприятия услышат начало "Илиады" легендарного древнегреческого поэта-сказителя Гомера на белорусском, новогреческом, греческом и древнегреческом языках.

В перспективе планируется открытие на базе кабинета вечерних курсов по изучению новогреческого языка для всех желающих.

БГУ является единственным вузом в Беларуси, осуществляющим подготовку специалистов по древнегреческому и новогреческому языкам. В БГУ специальность "Классическая филология" открыта в 1994 году на филологическом факультете. За этот период состоялось шесть выпусков специалистов – это более 90 филологов-классиков.

На сегодняшний день обучение по специальности проходят 10 человек. Выпускники работают на гуманитарных факультетах ведущих учебных учреждений страны, в медицинских университетах, колледжах, отделах редких книг Национальной библиотеки и Научной библиотеки НАН Беларуси, а также в Национальном архиве. Выпускники сотрудничают с турфирмами и являются гидами в Греции, осуществляют переводы с новогреческого языка для Белорусской торгово-промышленной палаты, других учреждений и частных лиц.