ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

12.03.2019 08:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе в Конгресс США предлагает направить $9,6 млрд для содействия миссиям Минобороны США в киберпространстве, говорится в тексте документа, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

"В бюджете отводится высокий приоритет кибербезопасности и кибероперациям, он запрашивает более $9,6 млрд в 2020 году, чтобы способствовать трем ключевым миссиям министерства обороны в киберпространстве", - говорится в документе.

Тремя ключевыми миссиями Пентагона в киберпространстве в документе называются защита собственных информационных систем, поддержка целей военного командования и защита государства.

Эти инвестиции, говорится в документе, предоставят необходимые ресурсы для наращивания потенциала США в киберпространстве, инвестиций в трудовые ресурсы в этой сфере и сохранения высоких стандартов кибербезопасности в США.

Кроме того, предлагаемый бюджет "поддерживает создание" американских космических сил.

Также бюджет предполагает "усовершенствование средств ядерного сдерживания" США, в частности, инвестиции в стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и другие вооружения.

Белый дом в понедельник опубликовал бюджетный запрос Конгрессу США на 2020 финансовый год с расходами $4,7 трлн. В их числе расходы на сумму $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Как пишет агентство Bloomberg, проект почти наверняка будет отклонен, после чего последуют длительные переговоры, которые могут завершиться очередной приостановкой работы правительства.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе в Конгресс США предлагает направить $9,6 млрд для содействия миссиям Минобороны США в киберпространстве, говорится...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девочкам с редким генетическим заболеванием нужна помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика