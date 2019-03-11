Сборные Беларуси и России по хоккею сыграют в Минске 5 и 6 апреля – ФХРБ

В преддверии чемпионата мира по хоккею национальная сборная Беларуси дважды примет Россию. Оба матча пройдут на "Чижовка-Арене", сообщили в пресс-службе ФХРБ.

"В рамках подготовки к чемпионату мира в группе "А" дивизиона 1 национальная сборная Беларуси дважды встретится с олимпийской сборной России. Поединки пройдут 5 и 6 апреля на "Чижовка-Арене", - говорится в сообщении.



Первый матч между соперниками пройдет в пятницу, 5 апреля, и начнется в 20.00. Второй поединок состоится в субботу, 6 апреля. Время его начала – 17.00.

В феврале команды уже соперничали в рамках Kaufland Cup в Братиславе. Россияне тогда привезли боевой состав во главе с Александром Хохлачевым, однако подопечные Андрея Сидоренко не стушевались и были близки к успеху: владели преимуществом, перебросали звездного оппонента, но немного не дотянули до второго гола — 1:2.

Готовиться к очередным матчам с Россией национальная команда Беларуси начнет 1 апреля — в этот день на "Чижовка-Арене" официально стартует заключительный кэмп в преддверии чемпионата мира. В середине месяца сборная также планирует провести двусторонку с минским "Динамо".

В Астану для участия в чемпионате мира дивизиона I национальная сборная Беларуси отправится 23 апреля, а 25-го сыграет там еще один спарринг — с хозяевами казахстанцами. Ну, а сам чемпионат мира для белорусов начнется 29 апреля.

В Астане соперниками сборной Беларуси будут команды Литвы (29.04), Венгрии (30.04), Словении (2.05), Казахстана (4.05) и Южной Кореи (5.05).