Секреты быстрой уборки

О чем вы думаете, когда слышите слово "уборка"? Вряд ли о том, что вам предстоит несколько приятных часов. Совсем не заниматься приведением жилища в порядок вряд ли получится, а вот ускорить процесс вполне возможно. Interfax.by делится советами, которые сделают вашу уборку более приятной и менее длинной.



Идеальный вариант

Сократить уборку всей квартиры до получаса вполне реально, но для этого придется долгое время работать над собой. Идеально, когда вы моете посуду сразу после еды, убираете вещи на свои места сразу после их использования. Имеете привычку ежедневно обходить квартиру с тряпочкой, протирая поверхности от пыли. Но все мы люди, у каждого бывают дни, когда даже просто вытереть капнувший на стол соус лень. Именно для тех, у кого сегодня – полно энергии, а завтра хочется валяться на диване, следующие советы.

Инвентарь

Знаете, что выматывает больше, чем сама уборка? Бесполезные перемещения по квартире в поисках оставленной где-то тряпочки или пульверизатора с чистящим средством. Чтобы сэкономить энергию, заведите для себя ящичек, в который сложите все, что вам понадобиться, и переносите его с собой с места на место.



Обратите внимание на качество тряпок, которыми протираете пыль и моете поверхности. Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, иначе придется по сто раз тереть одно и то же место, чтобы убрать нити и ворсинки. Лучше всего подойдут тряпочки из микрофибры, специальные тряпочки для стекол и одна замшевая тряпка, которой лучше всего протирать все насухо.

То, что всегда необходимо большое количество бытовой химии, это заблуждение. Достаточно средства для мытья окон, средства для мытья кухни и сантехники. Выбирайте то, что меньше всего пенится. Так как грязь смоете быстро, но потратите время на избавление от пены и разводов.

Зонирование

Оцените масштабы трагедии. Прикиньте, какие помещения наименее загрязнены, а какие – наиболее. Начните с более чистых. Как правило, это самая дальняя комната. Заканчивайте уборку туалетом и ванной. Это рационально, так как в процессе придется менять воду, полоскать тряпки. Даже если вы в первую очередь отмоете всю сантехнику, в конце уборки ее придется опять чистить.

Не нарушайте очередность: переходите к следующей комнате только после того, как полностью закончили предыдущую.

План уборки

Если у вас большое количество грязной посуды, в начале уборки залейте ее теплой водой с моющим средством. К моменту пока доберетесь до кухни, все загрязнения уже будут легко очищаться.



Во время уборки двигайтесь сверху вниз. Насколько бы аккуратно вы не протирали верхние полки, пыль все равно полетит вниз.

Протирать телевизор и компьютер лучше тряпкой, обработанной антистатиком. Протирать полки удобнее тряпкой, смоченной в воде с кондиционером для белья.

Как можно чаще меняйте воду и промывайте тряпки. Это позволит избежать ситуации, когда в конце уборки вы обнаруживаете, что после высыхания многие поверхности оказались в грязных разводах.

Также в ходе уборки регулярно прочищайте фильтр пылесоса. Так как забитый фильтр уменьшает силу всасывания.



На кухне первым делом обработайте плиту чистящим средством. Потом переходите к мытью посуды, протиранию шкафов. В конце вернитесь к плите. У средства будет время на то, чтобы среагировать, и грязь легко смоется.

Сократит время уборки отсутствие большого количество вещей, которые необходимо мыть. Поэтому не забывайте о регулярном расхламлении жилища.

И напоследок самое простое и действенное: включите бодрую музыку, можно даже погромче. Это поднимет вам настроение и подарит заряд энергии.