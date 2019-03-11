«У них хватало смелости оставаться собой». Проект о бунтарках Беларуси

Художница Ольга Неснова и журналистка Валерия Боровец решили познакомить белорусов с интересными женщинами белорусской истории, ведь часто информация подается обрывочно, а есть героини, чьи имена забыты. Девушки решили сделать проект: серию фикшн-интервью с «легендарными леди», о ком узнать можно было бы только по учебникам. Сочиненные интервью с иллюстрациями, девушки выкладывают на сайте и в инстаграме.



Фото: архив героинь

Авторы проекта все же уточняют: все-таки не все героини проекта Girls Power By попали в традиционные учебники.

— Для своих интервью мы отбирали тех, кто вызвал отклик, чья жизнь нас вдохновляет, — рассказывают девушки. — Например, образ жизни Саломеи Регины Русецкой, первой в истории Речи Посполитой женщины-врача, удивителен потому, что похож на образ жизни современного человека, который много путешествует. Но было-то это еще в те времена…



«Однажды муж вылечил какого-то важного турка, так ему за это сам султан прислал учебники по медицине — я их с удовольствием листала. Так потихоньку научилась и сама лечить людей…»

Идейная вдохновительница проекта Ольга Неснова признается: хотелось сделать что-то похожее на знаменитую книгу «Сказки на ночь для юных бунтарок». Только вот их выдуманные истории не для маленьких детей, а для подростков и тех, кто хотел бы познакомиться с легендарными женщинами из прошлого. И это — только наполовину сказки.

— В текстах есть реальные факты, но часть истории просто додумана. Читаю о жизни женщины, а потом сажусь и воображаю, что она передо мной, и задаю вопросы. Это похоже на интервью с самой собой: ты можешь только предполагать, что героиня могла ответить, — рассказывает Валерия Боровец. — По сути, это собственная рефлексия о том, что могла думать женщина их прошлого о жизни, о местах и о событиях земель, которые теперь и есть Беларусь.

Форма повествования, которую выбрали для проекта Girls Power By, легче воспринимается современной аудиторией, считают создательницы. Эти нескучные интервью отличаются от сухих фактов из учебников и могут побудить молодых людей глубже исследовать тему.



Алоиза Пашкевич: «Своими стихами я всегда признавалась в любви к белорусам — всем, как есть: с их открытой душой и периодической амбивалентностью к тому, что творится за стеной, с их трудолюбием и невыносимой терпеливостью даже к тому, чего терпеть не стоит. Из любви я и хотела побороть эту „памяркоўнасць“, заставить родных людей поверить, что они достойны лучшего…»

— Со временем мы хотели бы добавить в истории ссылки на первоисточники, чтобы читатели понимали контекст и представляли, о каких именно событиях и людях говорится. Именно поэтому будем рады, если в нашей команде появится профессиональный историк, — о возможном развитии проекта на перспективу думает Ольга. — Как бы многие ни критиковали электронные книги, онлайн-продукты дают возможность рассказать намного больше, чем написано в коротком тексте.

Ольга и Валерия рассказывают: они прекрасно сработались. Каждая отвечает за свою часть проекта: одна — за визуальное оформление и иллюстрации, другая — за текст. Над историей трудятся отдельно (в свободное время, иногда ночами), индивидуально переосмысливая жизнь и опыт легендарных женщин. Именно поэтому всегда до последнего непонятно, как будет выглядеть новое интервью.



Лариса Гениюш: «Я пожила в страшное время и могу получить свое право на собственный взгляд. Мы и с мужем сошлись так крепко только на любви нашей к многострадальной Беларуси, и на ней только я и выживала, и крепилась. И отправляла новые стихи в „Ранiцу“, и помогала мигрантам, и копалась в документах правительства нашего в изгнании, потому что верила в эту демократию…»

— Сейчас мы открыли уже десять женских историй. Будет примерно еще столько же: мы заранее составили список потенциальных «интервьюируемых». Их около 20. Этот список время от времени пересматриваем: добавляем и убираем кого-то, — рассказывает команда проекта.

Договорились не добавлять в проект истории женщин, с кем они все-таки могут встретиться и поговорить в реальной жизни. Однако примеров для вдохновения рядом видят довольно много. Среди них называют писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, создательницу социального инфопроекта «Имена» Екатерину Синюк, вокалистку группы Shuma Русю и некоторых других.